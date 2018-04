Sicurezza stradale | il Driving Challenge-Safety Campus torna a Magione

CoverYourPhone : Zanardi e BMW Italia per la campagna sulla Sicurezza stradale : San Donato Milanese. 'Viaggiamo circondati da ' guidatori ' con gli occhi sul telefono! Scusate, non sono un santo, ma vorrei fare la mia parte nel passare parola...'. Con questo tweet del 30 ottobre ...

"Il nuovo Parlamento risolva il problema della Sicurezza stradale" : Carrara 21 aprile 2017 - "Altre quattro giovani vite spezzate a Carrara , al rientro da un locale. Spero in una maggiore sensibilità politica da parte di questo Parlamento, e del prossimo Governo, ...

Sicurezza stradale - non facciamo confusione : più bici vuol dire meno incidenti : Fioccano campagne e spot sulla Sicurezza stradale rivolti a pedoni e ciclisti – utenti deboli, non inquinanti, non ingombranti della strada – come se fossero loro i primi responsabili del caos stradale e degli incidenti. Non importa se i dati dimostrano il contrario: secondo Safety in numbers, raddoppiando il numero di ciclisti si riduce del 34% il rischio di incidenti per km mentre se questi si dimezzano il rischio aumenta del 52%. ...

Sicurezza stradale - cronotachigrafi alterati : 4 denunce nel Ragusano : Continuano i controlli nella provincia iblea, da parte della Polizia stradale di Ragusa, al mondo dell'autotrasporto al fine di contrastare precise violazioni, quali il mancato rispetto dell'orario di ...

Sicurezza stradale - Trofeo Nazionale di Nuoto per Salvamento Luca Lerario" : Il Trofeo Nazionale di Nuoto per Salvamento Luca Lerario da 20 anni trasmette al mondo dei giovani e degli adulti, atleti e non atleti, le regole del buon comportamento sulla strada, in mare, sui ...

Sicurezza stradale - Alex Zanardi : “Coprite lo schermo del cellulare con la cover quando guidate” : Merita molta attenzione l’ultima iniziativa messa in piedi da BMW Italia e sostenuta dalla Polizia di Stato: si chiama #coverYourPhone ed è nata per provare a togliere a molti utenti della strada il viziaccio di utilizzare lo smartphone mentre si è alla guida. Il telefonino è, infatti, una delle principali distrazioni al volante e spesso causa incidenti fatali. La campagna è nata da un messaggio pubblicato su Twitter il 30 ottobre scorso: ...

Sicurezza stradale - Zanardi lancia l'appello : "Cover your phone" : Utilizzare uno smartphone mentre si guida può essere causa di gravissimi incidenti stradali. Un problema sottovalutato, un allarme che lancia Alex Zanardi, quattro volte campione paralimpico: è il protagonista di...

Sicurezza stradale - Alex Zanardi lancia l'appello 'Cover your phone' - : Il pilota e campione paralimpico ha partecipato a uno spot durante il quale invita tutti coloro che si mettono al volante a coprire lo schermo del proprio smartphone per evitare di essere distratti da ...

Sicurezza stradale - Alex Zanardi lancia l'appello "Cover your phone" : Sicurezza stradale, Alex Zanardi lancia l'appello "Cover your phone" Il pilota e campione paralimpico ha partecipato a uno spot durante il quale invita tutti coloro che si mettono al volante a coprire lo schermo del proprio smartphone per evitare di essere distratti da messaggi o email Parole chiave: ...

Sicurezza stradale : Veneto - accordo tra Inail e Polizia di Stato : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - Il 20 marzo verrà sottoscritto presso la Sede regionale dell’Inail a Venezia l’accordo tra Inail Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la Sicurezza su strada, attrave

Sicurezza stradale : Veneto - accordo tra Inail e Polizia di Stato : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) – Il 20 marzo verrà sottoscritto presso la Sede regionale dell’Inail a Venezia l’accordo tra Inail Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la Sicurezza su strada, attraverso la realizzazione di iniziative congiunte rivolte al mondo della scuola e del lavoro. Tale accordo sarà siglato in attuazione ...

Sicurezza stradale : Veneto - accordo tra Inail e Polizia di Stato : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) – Il 20 marzo verrà sottoscritto presso la Sede regionale dell’Inail a Venezia l’accordo tra Inail Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la Sicurezza su strada, attraverso la realizzazione di iniziative congiunte rivolte al mondo della scuola e del lavoro. Tale accordo sarà siglato in attuazione ...

Anas : cantautore Baldari vince contest musicale Sicurezza stradale : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Si è concluso il contest rivolto a musicisti, cantanti e band emergenti nell’ambito della campagna di sicurezza stradale #buonmotivo promossa, lo scorso dicembre, da Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo. Tra decine e decine di proposte canore e musicali inviate sulla ...

Anas : cantautore Baldari vince contest musicale Sicurezza stradale (2) : (AdnKronos) – Il vincitore presenterà il proprio brano su alcune radio locali diffuse sul territorio nazionale (Radio Vivafm; Radio Birikina; Radio Bella & Monella; Radio Linea; Radio Rock; Radio Martee; Radio Studio90Italia – Solo Musica Italiana e Radio Amore) e parteciperà dal vivo ad eventi musicali e iniziative promosse da Anas. La nuova campagna sulla sicurezza stradale ha avuto come testimonial il cantante Francesco ...