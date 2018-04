“Sì | è vero” La confessione di Patty Pravo L’ex ragazza del Piper non ne vuole sapere

caffeinamagazine

: RT @Maxprimis: @nuvolacosmica Ho copiato da Chicco er puzza .?? Si vero la realtà puoi affrontarla come meglio credi ma non puoi indurla n… - nuvolacosmica : RT @Maxprimis: @nuvolacosmica Ho copiato da Chicco er puzza .?? Si vero la realtà puoi affrontarla come meglio credi ma non puoi indurla n… - Maxprimis : @nuvolacosmica Ho copiato da Chicco er puzza .?? Si vero la realtà puoi affrontarla come meglio credi ma non puoi i… - The__LionKing : @_ItsRossJ @Carlo_bis @Divin__al @MariachiaraTin Si... Vero! Però hanno esagerato... Ha iniziato Matteo creando la… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Unain piena regola e se qualcuno avesse anche avuto solo un dubbio sulla sua vita spericolata dovrà ricredersi ancora una volta. Sì perchénon è una tra tante, ma una di quelle che ha lasciato il segno, sul palco e fuori. “Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice”. Esordisce così,delche a settant’anni ha meno peli sulla lingua che mai, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi: “Anche se quando scrivevano sui giornali che in America vivevo sotto i ponti – ha svelato in un’intervista al giornale- mi sono fatta delle grosse risate, perché in realtà abitavo al 20esimo piano e i ponti li vedevo da lassù”. Tra amori, successi, carcere e incontri movimentati la cantante ha molto da raccontare: “Sono stata sposata cinque volte delle quali tre in contemporanea, ma per un solo momento ho desiderato di avere un figlio ...