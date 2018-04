Roma - Sesso in cambio di favori a piazzale Clodio : il pm Roberto Staffa condannato a 11 anni : Una sentenza che pesa come un macigno e che arriva dopo più di 14 ore di camera di consiglio. L'ex pm della Dda Romana, Roberto Staffa è stato condannato a 11 anni di reclusione. Le accuse sono ...

Storie del genere - Sabrina Ferilli racconta su Rai3 il cambio di Sesso : Sabrina Ferilli è alla guida di Storie del genere, il nuovo programma di Rai3 in onda da giovedì 26 aprile alle 23 per otto puntate. Il disagio di un corpo che non senti tuo, di un ruolo sociale che non ti appartiene e poi le difficoltà, il rifiuto, il dolore, la gioia e la determinazione che una scelta come quella di cambiare sesso comporta. Ma soprattutto “persone umane” che cercano la verità più intima, al di là del genere che li ...

Sicilia : inchiesta voto di scambio - si dimette asSessore Termini Imerese : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Si è dimessa Maria Bellavia, l'assessore alla Cultura di Termini Imerese coinvolta nell'inchiesta della procura per voto di scambio che ha portato ai domiciliari i fratelli Salvino e Mario Caputo e che vede indagati anche Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, coordinato

Striscia la Notizia contro Michele Mazzarano/ Voto di scambio? Pinuccio - nuovi audio su ex asSessore pugliese : Striscia la Notizia contro Michele Mazzarano, ex assessore pugliese allo Sviluppo economico. Voto di scambio? Pinuccio pubblica nuovi audio nel servizio che andrà in onda stasera(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Presto il via libera alla pillola per il cambio di Sesso : La Disforia di Genere è definita come la profonda sofferenza secondaria all'incongruenza tra l'identità di genere e il genere assegnato alla nascita. Il disturbo insorge in giovanissima età, causando isolamento sociale, discriminazione e sofferenza psicologica.Perciò, nei casi di disturbo dell'identità di genere, al di là del supporto psicologico è prevista la possibilità di trattamento ...

Voti in cambio di posti di lavoro : si dimette l’asSessore regionale pugliese Mazzarano : Voti in cambio di posti di lavoro: si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano A Striscia la Notizia la seconda parte del servizio che ha portato alle dimissioni dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Continua a leggere

