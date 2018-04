Sesso chimico | che cos' è e perchè può causare la morte

liberoquotidiano

: Il preoccupante aumento dei casi - Libero_official : Il preoccupante aumento dei casi - Gesefi_onlus_it : Arriva il SESSO CHIMICO ! : L’Aifa sta per dare il via libera all’utilizzo ordinario della triptorelina, un farmaco… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Lo chiamano chem sex, ovvero "": ilingigantito dalla chimica, ovvero dall'uso di sostanze che decuplicano il piacere come il Ghb (nota anche come "droga dello stupro"), di metanfetamina e soprattutto di catinoni, nuova categoria di sostanze di sintesi. Classificati come "stupefac