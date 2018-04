L'Alessandria vince la Coppa Italia di Serie C : 3-1 alla Viterbese : TORINO - L'Alessandria ha vinto la Coppa Italia di Serie C, vincendo , 3-1 con tripletta di Marconi, anche la finale di ritorno contro la Viterbese. All'andata i piemontesi si erano imposti per 1-0. ...

Serie C : Alessandria vince Coppa Italia : ANSA, - Alessandria, 25 APR - L'Alessandria ha vinto la Coppa Italia di Serie C, vincendo , 3-1, anche la finale di ritorno contro la Viterbese. All'andata i piemontesi si erano imposti per 1-0. Oggi ...

Coppa Italia Serie C - Marconi da sogno : delirio Alessandria contro la Viterbese [FOTO] : 1/21 LaPresse ...

Serie C Alessandria - successo esterno. Cuneo ko a Siena : Siena - Il Siena batte di misura il Cuneo : basta la rete di Iapichino per salire a 64 punti, seconda posizione. Cuneo a 32, terzultimo. Una rete di Bellazzini vale invece il successo dell' ...

Video/ Alessandria Piacenza (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata) : Video Alessandria Piacenza (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 35^ giornata di Serie C. Romero trova il pareggio all'ultimo per gli ospiti. (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Serie C Alessandria - pari. Il Cuneo vince di misura : Alessandria - L' Alessandria impatta contro il Piacenza 1-1 e si consola con il 6° posto nel girone A di Serie C: Romero al fotofinish risponde alla rete di Gatto. Vittoria di misura per il Cuneo : ...

Calcio - Serie C : ad Alessandria il Piacenza tornerà alla difesa a 3? : Ascolta Alessandria Piacenza su RADIO SOUND , segui STADIO SOUND : la trasmissione dello sport piacentino a 360° CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Parte il rush finale del campionato di serie C con le ultime 4 partite della stagione che precedono il capitolo dei play off. Archiviato ...

Coppa Italia di Serie C Viterbese-Alessandria. Marconi decide la finale d'andata : 0-1 : VITERBO - Una rete messa a segno da Marconi decide la finale di andata della Coppa Italia di Serie C a favore dell'Alessandria, in casa della Viterbese. La marcatura decisiva arriva al 40' della prima ...

Coppa Italia di Serie C Viterbese-Alessandria 0-1 : Marconi decide la finale d'andata : VITERBO - Una rete messa a segno da Marconi decide la finale di andata della Coppa Italia di Serie C a favore dell'Alessandria, in casa della Viterbese. La marcatura decisiva arriva al 40' della prima ...

Serie C Viterbese-Alessandria 1-1. Cuneo-Arezzo 0-0 : VITERBO - Parità tra Viterbese e Alessandria : al vantaggio locale messo a segno da Calderini nel recupero della prima frazione di gioco ha replicato Sestu per gli ospiti. Con questo punto, la ...

Serie C - Siena di nuovo primo. Pari per l'Alessandria : ALESSANDRIA - Il Siena torna a comandare nel girone A di Serie C . Merito del successo di misura ottenuto sul campo del Pro Piacenza , 0-1, a segno Santini nella ripresa, e del ko del Livorno nel ...

Serie C Alessandria a secco. Il Cuneo è terzultimo : Alessandria - Entra in archivio la 33esima giornata del girone A di Serie C . Non senza sorprese. La capolista Livorno scivola in casa di fronte al Monza , 0-2 il finale con gol di Giudici e D'Errico, ...

Serie C Alessandria - che tris : doppietta Marconi : SIENA - Livorno e Siena non steccano nel turno successivo alla scontro diretto. La doppietta di Murilo e il gol di Vantaggiato , 1-3 nella tana della Viterbese, permettono alla capolista di restare ...

Video/ Alessandria Livorno - 5-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 31giornata - : Video Alessandria Livorno , 5-0, : highlights e gol della partita nella 31giornata della Serie C. Pesantissima tripletta di Fischnaller per i grigi!