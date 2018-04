Serata dedicata a Pirandello a Tolmezzo

CUNEO/ Mercoledì 21 una Serata dedicata all'Iran e alla sua storia millenaria : Mercoledì 21 marzo, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre a CUNEO , Domenico Sanino presidente di Pronatuta CUNEO presenta: IRAN: IL FASCINO DI UNA storia millenaria Oltre alle ...

Festa della Donna 2018 - una Serata dedicata al Make Up e alla bellezza di tutte le donne : Corso trucco In occasione della Festa della Donna 2018 a Vallese, giovedì 8 marzo p.v. alle ore 20,00 in biblioteca , ex scuola materna Arcobaleno di via Spinetti, 232, si terrà un corso gratuito di ...