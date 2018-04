Se chiami la polizia ti taglio la testa | arrestato

Aleman Gutierrez - investito e insultato : "Mi hanno detto 'impara l'italiano e poi chiami la polizia - immigrato di m.." : investito, non soccorso e per di più deriso. Andres Miguel Aleman Gutierrez è un cuoco, un autore/cantante, un artigiano, un papà, un marito, un 33enne messicano. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio, intorno all'1.40, è stato investito da un ragazzo in motorino mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in zona Ostiense, a Roma, all'altezza di Largo Giovanni Battista Marzi. Stava rincasando dal ...