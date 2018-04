Se abiti in centro paghi di più : l’assicurazione Rc auto sale (anche +36%) in base al Cap : Lo studio di Facile.it per il Corriere evidenzia come le compagnie cambino le tariffe a seconda dell’indirizzo di residenza in città come Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma e Bari. Il record di Napoli: la variazione può arrivare fino al 36 per cento