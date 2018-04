Scossa di terremoto 4 2 in Molise  Molta paura ma nessun danno| Mappa

Forte Scossa di terremoto in Molise : evento è stato localizzato in un’area a media pericolosità - ecco l’analisi INGV [DATI e MAPPE] : Questa mattina, alle ore 11:48 italiane del 25 aprile 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2 (Mw 4.3), nella provincia di Campobasso, 1 km a Sud-Est di Acquaviva Collecroce, ad una profondità di 31 Km. I comuni più vicini all’epicentro (meno di 10 km) sono: Acquaviva Collecroce (CB), Palata (CB), Castel Mauro (CB), Tavenna (CB), San Felice del Molise (CB), Guardialfiera (CB), Montecilfone (CB). L’evento è stato localizzato ...

Terremoto in Molise : Scossa avvertita anche a San Giuliano : “anche da noi la terra ha tremato ma leggermente, e per pochi secondi. A me e’ stato riferito, ero in piazza coi miei concittadini e non mi sono accorto di niente“: lo ha spiegato all’ANSA il sindaco di San Giuliano Di Puglia in riferimento al Terremoto magnitudo 4.2 verificatosi alle 11:48 in Molise. L'articolo Terremoto in Molise: scossa avvertita anche a San Giuliano sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Scossa di terremoto in Molise : evento diverso dalla sequenza in Centro Italia : Il terremoto magnitudo 4.2 verificatosi oggi alle 11:48 in Molise non fa parte della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in Centro Italia: “E’ un evento nuovo“, spiega all’ANSA Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La faglia è piuù profonda e segue un movimento orizzontale. “Il terremoto che alle 11.48 si è verificato in provincia di Campobasso ha una notevole ...

Terremoto in Molise - sindaco di Palata : “Scossa forte - gente fuggita dalle case” : “Io con altri amministratori ero al centro del Paese, in piazza, la scossa si è avvertita abbastanza forte, la gente è scappata fuori dalla case, adesso il panico è passato e molti sono rientrati. Ho allertato i vigili che stanno controllando con i tecnici le condizioni di tutta la cittadinanza“: lo ha dichiarato Michele Berchicci, sindaco di Palata, in provincia di Campobasso, uno dei comuni vicini all’epicentro della scossa ...

