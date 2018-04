Scontri tra tifosi | comunicato della Roma | ' Comportamento aberrante | ci provoca vergogna'

Anfield - Scontri tra ultrà. Inglese accoltellato : è grave : Una rissa, scontri tra tifosi giallorossi e polizia, poi tra le due tifoserie. Prima della sfida Champions tra Liverpool e Roma si sono vissuti minuti di tensione. E a farne le spese è stato un ...

Liverpool-Roma - Scontri tra i tifosi prima della partita : TORINO - Momenti di tensione nei dintorni di Anfield prima della sfida tra Liverpool e Roma vinta dagli inglesi con il punteggio di 5-2. Secondo quanto riporta la Bbc, un gruppo di 80 tifosi ...

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani fermati dalla polizia francese per gli Scontri al confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

MIGRANTI - Scontri tra NO TAV E GENDARMERIA AL CONFINE ITALIA-FRANCIA/ Marcia contro estremisti di destra : Blitz dell’estrema destra francese contro i MIGRANTI, al CONFINE con l’Italia: “Tornatevene a casa”. Oggi ancora tensione tra centri sociali e GENDARMERIA al CONFINE ITALIA-FRANCIA.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:41:00 GMT)

Nicaragua - giornalista ucciso in diretta Facebook mentre filma gli Scontri in strada : Miguel Angel Gahona, giornalista del Nicaragua, è morto mentre stava filmando le rivolte in strada contro la riforma delle pensioni che dovrebbe entrare in vigore nel paese sudamericano il prossimo luglio. Le immagini dell'attacco, in diretta su Facebook, hanno fatto il giro del mondo.Continua a leggere

Scontri al confine francese tra polizia e corteo antifascista - : La manifestazione è stata organizzata dai No Tav insieme al movimento Briser les frontieres per protestare contro la presenza di militanti di estrema destra a Nevache, vicino al Colle della Scala. ...

Scontri al confine francese tra polizia e corteo antifascista : Scontri al confine francese tra polizia e corteo antifascista La manifestazione è stata organizzata dai No Tav insieme al movimento Briser les frontieres per protestare contro la presenza di militanti di estrema destra a Nevache, vicino al Colle della Scala. Dopo qualche tensione, la situazione è tornata a ...

Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti : Scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della "rete di solidarietà" è stata fermata dalla gendarmerie d'oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta all'iniziativa degli estremisti di destra contro il transito dei profughi.Continua a leggere

Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti : Scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti: scontri tra centri sociali e gendarmeria Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della “rete di solidarietà” è stata fermata dalla gendarmerie d’oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta […]

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : Scontri con la Gendarmeria al confine tra Italia e Francia : scontri al confine alpino tra Italia e Francia a Claviere, dove un gruppo di manifestanti antifascisti ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. La marcia era stata organizzata per protestare contro il movimento Generation Identitaire, che ieri a Nevache, vicino al Colle della Scala, aveva piazzato delle reti anti-profughi. “Andiamo a liberare il confine” hanno scritto su ...

Nicaragua.Dopo Scontri - Ortega : trattiamo : Intervenendo in tv, Ortega ha detto di essere disponibile a negoziati, ma solo con i rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il presidente ha anche difeso implicitamene l'operato della polizia ...

Nicaragua.Dopo Scontri - Ortega : trattiamo : Intervenendo in tv, Ortega ha detto di essere disponibile a negoziati, ma solo con i rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il presidente ha anche difeso implicitamene l'operato della polizia ...

Nicaragua.Dopo Scontri - Ortega : trattiamo : 14.57 Dopo gli scontri di piazza dei giorni scorsi contro la riforma delle pensioni costati la vita a 25 persone,tra cui un giornalista in diretta Fb,il presidente Ortega apre alla trattativa sul tema. Intervenendo in tv, Ortega ha detto di essere disponibile a negoziati, ma solo con i rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il presidente ha anche difeso implicitamene l'operato della polizia intervenuta pesantemente,affermando che la maggior ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Nicaragua : Scontri e proteste - 25 morti. Ortega - “pronti a trattare” : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Nicaragua, scontri in piazza per la riforma delle Pensioni. 25 morti, anche un giornalista ucciso durante diretta Facebook. Ortega, "trattiamo" (22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:50:00 GMT)