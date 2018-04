Scontri Liverpool-Roma | il duro comunicato del club giallorosso

calcioweb.eu

: #Champions: scontri a #Liverpool, arrestati due tifosi della Roma per tentato omicidio - Agenzia_Ansa : #Champions: scontri a #Liverpool, arrestati due tifosi della Roma per tentato omicidio - Gazzetta_it : #Anfield scontri tra ultrà. Inglese accoltellato: è grave #UCL #LiverpoolRoma - Agenzia_Ansa : #LiverpoolRoma: scontri fra tifosi FOTO Secondo i media inglesi incidenti fuori dallo stadio -

(Di mercoledì 25 aprile 2018)– L’AScondanna nella maniera più dura possibile l’aberrante comportamento di una ristretta minoranza di tifosi in trasferta che, coinvolti neglicon i sostenitori delnel prepartita di ieri, hanno arrecato vergogna ale alla stragrande maggioranza deinisti che hanno avuto una condotta esemplare ad Anfield. Non c’è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Ilha offerto la propria collaborazione alFC, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti al tifoso delricoverato in ospedale e alla sua famiglia. LEGGI ANCHE –>, il retroscena di Monchi su Salah: “costretto a venderlo” L'articolo, ildelCalcioWeb.