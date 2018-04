Scontri Liverpool-Roma | identificati gli autori dell’aggressione NOMI e DETTAGLI

Scontri Liverpool - Frongia : 'Vicino a Sean Cox e alla sua famiglia' : L'ultimo ad augurare che tutto vada per il meglio è stato Daniele Frongia, Assessore dello sport di Roma. Il politico ha infatti scritto su Twitter: ' Profondamente addolorato nel sentire dell'...

Scontri Liverpool - la Uefa promette 'massima severità' : ecco cosa rischia la Roma : dal nostro inviato Liverpool - La 'massima severità', chiesta dall'Uefa per i responsabili dell'aggressione vigliacca di Anfield, preoccupa la Roma. Che rischia, proprio per il comportamento dei suoi ...

Scontri Liverpool - chi sono i due ultrà romanisti fermati : Si chiamano Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco di 29 i due ultrà romanisti arrestati con l'accusa di tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool, ora in coma. I due, ...

Scontri Liverpool - arrestati due romanisti : hanno 21 e 29 anni. In fin di vita un irlandese - «gravi danni al cervello» : Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool, alla Uefa e alle autorità'. La società inglese invece ha fatto sapere di ...

Scontri Liverpool - in coma un tifoso dei Reds. Fermati due ultrà della Roma : E' in coma, con gravi danni al cervello, Sean Cox, 53 anni, il tifoso d'origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma. A darne notizia i familiari ai media ...

Liverpool-Roma - Scontri ultras : ora i giallorossi rischiano grosso : Liverpool-Roma- Oltre il danno la beffa. Potrebbe costare cara la trasferta inglese alla Roma. Dopo il 5-2 riscontrato sul campo, i giallorossi potrebbero incappare in una sanzione Uefa per gli scontri prima e dopo la gara. Un tifoso inglese, aggredito da due tifosi giallorossi, resta in pericolo di vita. In arrivo sanzioni da parte dell”Uefa? […] L'articolo Liverpool-Roma, scontri ultras: ora i giallorossi rischiano grosso proviene ...

Scontri Liverpool : ecco chi è Sean Cox - il tifoso che lotta tra la vita e la morte : Le attività principali riguardano il calcio , sua grande passione, e l'hurling , sport di origini celtiche simile all'hockey sul prato. La sua società ha emesso anche un comunicato: 'Siamo a ...

