Scontri Liverpool | arrestati due romanisti | hanno 21 e 29 anni In fin di vita un

Scontri a Liverpool - In coma il tifoso dei Reds ferito : S ean Cox, il tifoso irlandese rimasto ferito nei tafferugli precedenti al match di Champions Liverpool-Roma, è in coma con gravi danni al cervello. A riferirlo sono i suoi familiari, i quali hanno ...

Liverpool-Roma- Oltre il danno la beffa. Potrebbe costare cara la trasferta inglese alla Roma. Dopo il 5-2 riscontrato sul campo, i giallorossi potrebbero incappare in una sanzione Uefa per gli scontri prima e dopo la gara. Un tifoso inglese, aggredito da due tifosi giallorossi, resta in pericolo di vita.

Scontri Liverpool : ecco chi è Sean Cox - il tifoso che lotta tra la vita e la morte : Le attività principali riguardano il calcio , sua grande passione, e l'hurling , sport di origini celtiche simile all'hockey sul prato. La sua società ha emesso anche un comunicato: 'Siamo a ...

Scontri a Liverpool - tifoso nordirlandese in condizioni critiche. Arrestati due ultras romanisti : Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono ...

Scontri di Liverpool - la Roma rischia sanzioni : La Uefa: "Aspettiamo di ricevere i rapporti completi prima di decidere sulle potenziali accuse disciplinari"

Scontri Liverpool-Roma - il duro comunicato del club giallorosso : Scontri Liverpool-Roma – L’AS Roma condanna nella maniera più dura possibile l’aberrante comportamento di una ristretta minoranza di tifosi in trasferta che, coinvolti negli Scontri con i sostenitori del Liverpool nel prepartita di ieri, hanno arrecato vergogna al club e alla stragrande maggioranza dei romanisti che hanno avuto una condotta esemplare ad Anfield. Non c’è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il club ha ...

