Scontri di Liverpool | la Roma rischia sanzioni

Scontri Liverpool-Roma - il duro comunicato del club giallorosso : Scontri Liverpool-Roma – L’AS Roma condanna nella maniera più dura possibile l’aberrante comportamento di una ristretta minoranza di tifosi in trasferta che, coinvolti negli Scontri con i sostenitori del Liverpool nel prepartita di ieri, hanno arrecato vergogna al club e alla stragrande maggioranza dei romanisti che hanno avuto una condotta esemplare ad Anfield. Non c’è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il club ha ...

Scontri a Liverpool : un ferito grave - arrestati due tifosi della Roma - : Due ultrà giallorossi di 25 e 26 anni sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio dopo il ferimento di un fan dei Reds prima della semifinale di Champions League. Altri sette fermati per ...

Ferito tifoso del Liverpool - arrestati due tifosi della Roma dopo gli Scontri : La polizia britannica conferma: due Romani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo il ...

Liverpool-Roma - Scontri tra i tifosi prima della partita : TORINO - Momenti di tensione nei dintorni di Anfield prima della sfida tra Liverpool e Roma vinta dagli inglesi con il punteggio di 5-2. Secondo quanto riporta la Bbc, un gruppo di 80 tifosi ...

Liverpool-Roma : Scontri fra tifosi : LIVERPOOL, 24 APR - Infuocato prepartita ad Anfield road, dove Liverpool e Roma sono in campo per giocarsi la semifinale d'andata della Champions League. Come riferiscono diversi media inglesi, prima ...