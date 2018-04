Scivola in fondo al mercato Croda International

Scivola in fondo al mercato Datalogic : In forte ribasso Datalogic , che mostra un disastroso -3,14%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datalogic , ...

Scivola in fondo al mercato General Motors : Aggressivo avvitamento per General Motors , che tratta in perdita del 4,24% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...