“Scie chimiche | la leggenda di una bufala” | condannato blogger che perseguitava la

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Rosario Marcianò,“esperto” di scie, è statoa otto mesi di reclusione per diffamazione a mezzo web nei confronti della giornalista Silvia Bencivelli: lo rende noto La Stampa. Il 16 settembre 2013, sulle pagine di Tuttogreen della Stampa, veniva pubblicato l’articolo dal titolo “Scie, ladi una bufala“: l’autrice era appunto Silvia Bencivelli, allora collaboratrice de La Stampa, che ha voluto approfondire una delle teorie del complotto più popolari degli ultimi anni. Partendo da una storia inventata nel 1997 da due truffatori americani, ha raccontato la nascita e la diffusione mondiale della bufala secondo cui le normali scie di condensazione degli aerei sarebbero in realtà sostanzeirrorate per avvelenare l’umanità. E’ iniziata così, pochi minuti dopo la pubblicazione, l’odissea di ...