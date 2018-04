Scandalo Facebook - si avvicina l'audizione in Europa di Zuckerberg : Entro circa un mese e mezzo il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg dovrebbe parlare di fronte al Parlamento europeo per chiarire il 'caso di Cambridge Analytica', lo scorretto uso cioè di un'enorme ...

'Perché lo Scandalo Facebook colpisce molto di più di quello Snowden' : 'Lo scandalo Cambridge Analytica/Facebook ci obbliga a confrontarci, così come quello sollevato dai documenti di Edward Snowden sulla sorveglianza governativa, con i compromessi che siamo disposti a ...

"Perché lo Scandalo Facebook colpisce molto di più di quello Snowden"? : “Lo scandalo Cambridge Analytica/Facebook ci obbliga a confrontarci, così come quello sollevato dai documenti di Edward Snowden sulla sorveglianza governativa, con i compromessi che siamo disposti a fare sulla nostra privacy. Compromessi e sacrifici su cui non abbiamo ragionato abbastanza”, commenta ad AGI Alan Rusbridger, per 20 anni, fino al 2015, direttore del Guardian, inclusi quelli della collaborazione del quotidiano ...

Scandalo Facebook - Ue : 'Altre app potrebbero aver raccolto dati' - : Lo ha confermato la numero due del social network Sheryl Sandberg in una telefonata alla commissaria Ue alla Giustizia Vera Jourova. Bruxelles chiede che i vertici della compagnia "cooperino con le ...

Facebook down alle 13.30 - tornato operativo. E non si arresta lo Scandalo privacy : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...

Google essere coinvolta nello Scandalo privacy che ha coinvolto Facebook : Google è probabilmente l'unica entità al mondo che ha ancora più dati sulle abitudini degli utenti , le preferenze e altri dati demografici generali di Facebook, essendo quella che gestisce il ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg : anche miei dati a Cambridge Analytica - : Secondo giorno di audizione al Congresso per il fondatore del social network, questa volta alla Camera. Ha rivelato che tra le informazioni personali violate ci sono anche le sue. Ha aggiunto: "...

Mark Zuckerberg - Scandalo Facebook : il fondatore compare davanti al Senato degli Stati Uniti - : Il fondatore di Facebook è stato chiamato a rispondere alle diverse domande da parte di 44 Senatori sia democratici che repubblicani, una sorta di interrogatorio trasmessa in diretta streaming. Mark ...

Scandalo Facebook - le scuse di Zuckerberg al Senato : "Ho sbagliato" : Così teso, in pubblico, non l'aveva mai visto nessuno. Mark Zuckerberg è entrato per la prima volta al Congresso, mentre fuori centinaia di persone protestavano contro Facebook, il colosso tech globale sotto accusa...

Mark Zuckerberg testimonia al Congresso sullo Scandalo Facebook : Si ricorda che si può seguire la sua disposizione in streaming attraverso i canali, oggi, della Commissione Commercio del Senato e domani alla Commissione Commercio della Camera.

Scandalo Facebook - al via l'audizione di Zuckerberg al Congresso Usa - : Il numero uno del social network compare davanti a due commissioni congiunte del Senato dopo il caso Cambridge Analytica

Facebook - ecco lo strumento per sapere se il vostro account è stato coinvolto nello Scandalo Cambridge Analytica : ecco lo strumento messo a disposizione da Facebook Facebook, ecco lo strumento per sapere se il vostro account è stato coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica Facebook ha annunciato, nei giorni ...