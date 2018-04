ilgiornale

: La parte più dura di questo lavoro è non farsi coinvolgere. Rimetti a noi i nostri debiti, un film originale Netfli… - NetflixIT : La parte più dura di questo lavoro è non farsi coinvolgere. Rimetti a noi i nostri debiti, un film originale Netfli… - AdrMontanaro : Santamaria e Giallini strana coppia di strozzini: 'È una lotta tra poveri' - sadcollision : Claudio Santamaria e Marco Giallini in un film originale Netflix: ?????????????? -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) È il primo film italiano originale Netflix e verrà reso disponibile a partire dal 4 maggio. Si tratta di Rimetti a noi i nostri debiti di Antonio Morabito che, insieme ai produttori Amedeo Pagani (anche sceneggiatore) con la sua La Luna e Marco Belardi con Lotus, senza dimenticare Rai Cinema, ha ceduto alle lusinghe della piattaforma numero uno di streaming. Netflix ha acquistato il film dopo la sua realizzazione mettendo sul piatto della bilancia - per l'inedita scelta tra sala cinematografica sì o no - l'opportunità della visione in contemporanea del film in 190 paesi e in 22 lingue: "Sono un cinefilo cresciuto nelle sale cinematografiche quando però c'era un ventaglio più ampio di proposte - racconta il regista - così mi ha lusingato l'idea di arrivare a un pubblico impossibile da raggiungere diversamente ma sono stato anche colpito dall'entusiasmo di Netflix che si è lanciata in un ...