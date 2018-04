Sant' Egidio del Monte Albino | SA | Terzo appuntamento con la rassegna

Sant’Egidio. Per la morte Raffaele Rossi arrestato un uomo di Cava : Per l’incidente di Nocera Superiore (Salerno) nel quale è morto Raffaele Rossi, 17 anni di Sant’Egidio, la Procura di Nocera Inferiore

Sant’Egidio del Monte Albino. Raffaele Rossi morto nell’incidente a Nocera : Nel sinistro stradale avvenuto nella notte a Nocera Superiore (Salerno) è morto Raffaele Rossi, otto i feriti di cui uno

Sant’Egidio del Monte Albino. Cinquantenne si uccide in una tipografia a Nocera : Drammatico suicidio a Nocera Inferiore (Salerno) in località San Mauro. Un operaio si è tolto la vita. Il suicida è

Sant’Egidio del Monte Albino. Minorenne morto in un incidente a Nocera : E’ spaventoso il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella notte a Nocera Superiore (Salerno): un morto ed otto feriti.

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai migranti : Città del Vaticano Papa Francesco festeggia i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio e sembra rispondere a quei cristiani che davanti al fenomeno delle migrazioni invece che aprire...

Maddalena - Via Crucis con il vescovo. Poi l'incontro con la comunità Sant'Egidio : Solo l'anno scorso sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Una realtà poco conosciuta, ma non per questo meno significativa come segno dei tempi ...

Il Papa visita la comunità di Sant'Egidio : mondo pieno di paura - straniero visto come nemico : Il mondo è pieno di paura e lo straniero è visto come nemico. Lo ha sottolineato il Papa, che nel pomeriggio di domenica è andato in visita alla comunità di sant'Egidio, a Trastevere. La comunità celebra ...

Il Papa a Trastevere per i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio : Papa Francesco a Trastevere, per festeggiare i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio, fondata nel 1968 a Roma . Ad accogliere il Pontefice nella piazza davanti alla basilica di Santa Maria in ...

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai migranti : Secondo il Papa il futuro del mondo appare incerto. Guardate quante guerre aperte!'. Poi un ringraziamento per avere reso possibile i 'corridoi umanitari Com'è possibile che, dopo le tragedie del ...

Travolto da un'auto pirata a Sant'Egidio - disabile muore dopo tre mesi : Macerata, 11 marzo 2018 - un'auto pirata lo aveva investito mentre attraversava la strada, il 21 novembre. Da allora Alberto Palmucci, maceratese di 58 anni , non si era mai ripreso, e ieri purtroppo ...

Regionali Lazio - Zingaretti mitiga il ko del Pd : l’anti-rottamatore che coniuga centri sociali e Sant’Egidio ora sogna il Nazareno : Nicola Zingaretti si candida a essere l’ultimo baluardo del centrosinistra in Italia. Il governatore è stato il primo presidente della storia della Regione Lazio a ottenere dagli elettori un secondo mandato in una regione fin qui “maledetta”. L’unica vera vittoria del Pd in questo sciagurato (per i Dem) 4 marzo 2018, già ribattezzato come “l’anno zero” della sinistra italiana. E che vittoria. Zingaretti in un colpo solo ha sconfitto il ...

Papa Francesco andrà a Trastevere. Incontro con la Comunità di Sant'Egidio : ... a partire da Andrea Riccardi che 50 anni fa iniziò il cammino della Comunità a Roma, con rappresentanze venute da diverse città d'Italia e dal mondo, con giovani e poveri amici della Comunità, tra ...

Roma : Papa Francesco in visita alla Comunità di Sant’Egidio : Papa Francesco: L’11 marzo visita la Comunità di Sant’Egidio Roma – Papa Francesco farà visita alla Comunità di Sant’Egidio a Trastevere il prossimo 11 marzo. In... L'articolo Roma: Papa Francesco in visita alla Comunità di Sant’Egidio su Roma Daily News.

Roma - Papa Francesco l'11 Marzo a Trastevere per i 50 anni della comunità di Sant'Egidio : ... a partire da Andrea Riccardi che 50 anni fa iniziò il cammino della comunità a Roma, con rappresentanze venute da diverse città d'Italia e dal mondo, con giovani e poveri amici della comunità, tra ...