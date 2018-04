Sanità | un quarto della spesa pagata di tasca propria dagli italiani in aggiunta alle

ilsole24ore

: Papà dona parte del fegato al figlio e lo salva - Agenzia_Ansa : Papà dona parte del fegato al figlio e lo salva - FrankFormisano : #Sanità: un quarto delle cure lo paghiamo di tasca nostra -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Nel 2016 lacomplessiva attribuita a ogni cittadino per la salute è stata quantificata in 2.426 euro: per i tre quarti pagati dal Sistema sanitario nazionale (Ssn). Il restanteche ogni cittadino ha pagato disfiora i 590 euro...