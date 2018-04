San Marco | l' evangelista ricomparso per miracolo a Venezia

25 aprile - San Marco Evangelista : vita - patronati e iconografia : Il 25 aprile si festeggia San Marco Evangelista, in riferimento al giorno del suo martirio. Protettore degli scrivani, dei notai, dei vetrai, degli ottici, di coloro che dipingono su vetro, patrono di Venezia, egli nacque in Palestina, sotto l’imperatore Augusto. Della sua vita si sa davvero poco. Oltre alla familiarità con San Pietro, che lo chiama figloio mio e che lo ebbe con sé nei viaggi missionari in Oriente e a Roma, ebbe una lunga ...

Grigliata di San Marco con giochi e spettacoli : Si inizierà alle 10.30, quando il gruppo «I Clown 4» - clown di corsia che intrattengono i piccoli pazienti negli ospedali - allieteranno con i loro spettacoli di giocoleria grandi e piccoli. Inoltre ...

La chitarra di Battaglia a San Marco di Castellabate : Concerto di uno dei migliori chitarristi italiani. Battaglia sarà sul palco della pizza principale di San Marco di Castellabate, oggi alle 21, per presentare i suoi inediti ma anche i successi della ...

25 Aprile : Ciambetti (Veneto) - la libertà nel segno di San Marco (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La grandezza del 25 Aprile sta proprio in questo impegno democratico, un impegno umile, ribadito giorno dopo giorno, con anni di lavoro e di fatica, tesi a ricostruire un Paese umiliato, ferito e privo di credibilità internazionale. Siamo diventati vincitori perché sconf

25 Aprile : Ciambetti (Veneto) - la libertà nel segno di San Marco : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - “Il modo migliore per celebrare il 25 Aprile è quello di riflettere sulle tante suggestioni che questa data offre e che per noi Veneti fa coincidere la festa di San Marco, simbolo della Serenissima, per secoli libera e autonoma Repubblica, con quella della Liberazione:

Fiera di San Marco - a Caprarica di Lecce la 170esima edizione il 25 Aprile - : ... e visita guidata nel Parco Kalòs , www.parcokalos.com, " il più grande Museo a cielo aperto d'Italia " immerso tra gli olivi della Serra di Caprarica, con spettacoli della vita dei Messapi e della ...

25 aprile : a Venezia la festa del patrono San Marco : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - Mercoledì 25 aprile ricorre la festa di San Marco, sempre molto sentita nella città di Venezia e nei territori storicamente ad essa più legati. Alle ore 10.30, nella basilica cattedrale marciana, il Patriarca Francesco Moraglia presiede la S. Messa - alla presenza dei

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - con Marco Giallini e Claudio Santamaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

Da Vicomix alla Sagra di San Marco - La guida al weekend da Venerdì 20 a Domenica 22 Aprile : ... musica, mostre, camminate, spettacoli, intrattenimento e stand gastronomici, con specialità e piatti tipici a base di Bruscandoli e pregiati vini. Tutte le manifestazioni si svolgeranno al coperto ...

Marco Giallini e Claudio Santamaria sono protagonisti del primo film italiano di Netflix : arrivato il momento del primo film italiano di Netflix , si tratta di « Rimetti a noi i nostri debiti » con protagonisti Claudio Santamaria e Marco Giallini . Arriverà in streaming , tradotto in 22 lingue, il prossimo 4 maggio con la produzione di La Luna, Lotus Production , Leone film Group con Rai, e Antonio Morabito alla regia. Guido , Santamaria, si trova sommerso ...

