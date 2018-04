Samsung Bixby Speaker potrebbe essere in grado di riconoscervi ancor prima di chiamarlo

Samsung Galaxy J7 Duo 2018 : doppia camera posteriore e Bixby? : Svelato il manuale ufficiale del prossimo Samsung Galaxy J7 Duo 2018 che mostra la presenza di una doppia fotocamera posteriore dell’assistente virtuale Bixby.Per chi non lo sapesse già, il Samsung Galaxy J7 Duo è uno smartphone annunciato da Samsung la scorsa estate che ha fatto capolino in alcuni paesi, ma non ufficialmente in Italia, che supporta in più il Dual SIM rispetto alla versione base.Si tratta di un dispositivo con hardware ...

Galaxy S9 Galaxy S9+ Disattivare tasto Bixby su Samsung : La migliore guida per Disabilitare tasto Bixby su Samsung Galaxy S9 Galaxy S9+ in modo veloce e semplice alla portata di tutti ecco come si fa a Disattivare il tasto Bixby. Oggi vi inesegneremo a Disabilitare tasto Bixby Samsung Galaxy S9, Disattivare il tasto Bixby su Samsung Galaxy S9, togliere Bixby su Samsung Galaxy S9.

Colpo Huawei contro Google Assistant e Samsung Bixby : riflettori accesi su HiAssistant : HiAssistant sembra essere il nome del prossimo assistente virtuale di Huawei, che andrà a concorrere direttamente con Google Assistant e Samsung Bixby. Sebbene l'implementazione riguardi al momento solo il mercato cinese, appaiono sempre più chiare le intenzioni del produttore. Come emerso dalle ultime build di Huawei Mate 10 (Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1), vi sono app pre-installate che lasciano intuire il tutto: HiVoice, per citarne una, ...

Samsung ne ha davvero per tutti: le previsioni di vendita di Galaxy S9, l'arrivo di Bixby 2.0, il supporto alle future reti 5G e il nome del nuovo flagship. Andiamo a scoprire tutto nei dettagli.

Nel pomeriggio di ieri Samsung, a margine dell'evento di lancio dei nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, il CEO della divisione mobile del colosso sudcoreano DJ Koh, durante una conversazione con i reporter presenti, ha rivelato l'intenzione di Samsung di lanciare un Bixby speaker nella seconda metà del 2018.