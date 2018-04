Salvini-Di Maio | la soffiata del big 5 Stelle | ' Contatti stanno proseguendo'

Contatti segreti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Il M5S si spacca. Emergono le contraddizioni di un movimento di protesta che ha raccolto voti a destra e a sinistra uniti dal voto anti casta. Il movimento è realmente ancora impreparato alla sfida di Governo. Si è affidato a Luigi Di Maio, che ha interpretato il ruolo non come un segretario ma come un capo indiscusso.Di Maio ha puntato tutto sul patto con Matteo Salvini senza centrodestra. Voleva andare a tutti i costi a palazzo Chigi con i ...

Di Maio : "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo solo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Ha sempre preferito il Pd - ma ha trovato chiusura. Salvini lo stalkerava al telefono” : “Di Maio? Dopo le elezioni, dato che non aveva la maggioranza assoluta, ha sostenuto proprio in questa trasmissione che l’opzione prioritaria del M5S era il dialogo col Pd. Ma quelli del Pd neppure gli rispondevano, mentre Salvini lo stalkerava al telefono. E quindi ha cominciato a parlare coi leghisti”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Dimartedì (La7). E spiega: ...

Consultazioni Pd-M5S - Di Maio “apre” : «Salvini si è condannato all’irrilevanza» : Alle 14.30 il presidente della Camera ha ricevuto la delegazione dei Democratici, mentre alle 18 è stata la volta dei “grillini”

Governo - Luigi Di Maio apre al Pd : 'Con la Lega abbiamo chiuso'. Salvini : 'Ora i grillini amoreggiano con Renzi. Incoerenti' : Ma nessuna forza politica può fare da sola, nessuno può dare un Governo a questo Paese da solo. Per questo abbiamo ribadito la disponibilità' a un confronto con il Pd. ' Chiedo al Pd di venire al ...

Italia : governo - Di Maio 'molla' Salvini. Si apre dialogo con il Pd : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Salvini a Di Maio : "Io irrilevante? No - leale Lui vuole solo il potere" : "Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire coerente e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani".Matteo Salvini replica al leader del Movimento 5 Stelle che, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, ha annunciato di voler tagliare ogni possibilità di dialogo con la Lega e il centrodestra per provare a formare un governo con il Partito ...

Di Maio chiude a Salvini e apre come unica possibilità a un governo col Pd. Se no - resta solo il ritorno al voto : 'Dopo cinquanta giorni di tentativi la strada non è più percorribile' dice il leader pentastellato all'uscita dell'incontro con il Presidente della Camera. 'Qualsiasi contratto di governo sarà ...

Salvini : “Di Maio amoreggia con Renzi” : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Se vuole smettere di polemizzare e aiutarmi a ricostruire questo Paese io, come leader del centrodestra, sono pronto”. Lo dice Matteo Salvini, rivolgendosi a Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni di oggi con il presidente della Camera, Roberto Fico. “amoreggiare con Renzi e col Pd, pur di andare al potere, mi sembra irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori” ...

Salvini e Di Maio filo interrotto. Salvini critica Di Maio - ma aggiunge : "Se smette di polemizzare - io sono pronto" (di G. Cerami) : Il filo diretto via telefono tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si è interrotto dopo cinquanta giorni di contatti quasi quotidiani. Le parole del leader leghista riassumono il suo pensiero del capo grillino: "Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur di andare al potere mi sembra irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori".Solo gli emissari di uno e dell'altro nel pomeriggio si sono sentiti per capire quanto il capo ...