Salvini | Anche oggi Italia ha bisogno di essere liberata

Governo - Salvini : alla fine possiamo anche provare a fare da soli : Cividale , Ud, , 23 apr. , askanews, 'Per il Governo si potrebbe fare la stessa cosa che avete fatto voi con la ricostruzione: se quelli con cui dovreste ricostruire cominciano a litigare e non si ...

Eppure non strappa - neanche su Dell'Utri : Salvini furioso con Berlusconi - ma ancora non compie il passo formale per il pre-incarico... : La rottura è quasi irreparabile. Ma a sera quel 'quasi' è ancora lì a disturbare ogni conclusione definitiva. Al Salone del Mobile di Milano, Matteo Salvini non compie un passo senza sputare veleno sull'alleato Silvio Berlusconi. Ma ancora oggi non c'è quel passo definitivo che potrebbe (condizionale d'obbligo) fruttargli un pre-incarico di governo, non c'è quel passo formale pubblico, della serie 'mollo ...

"O la va o la spacca". Salvini si butta avanti anche fino a un pre-incarico : "Me la gioco fino all'ultimo..." : "Non vorrei ci fosse qualcuno, da tutte le parti che non ha la nostra stessa voglia di far partire il governo. Secondo me, c'è chi tifa a far saltare l'accordo politico per varare l'ennesimo governo tecnico. Io me la gioco fino all'ultimo mettendoci direttamente la faccia. Poi, se va, va...".Lo scroscio di applausi che ha accompagnato questa frase di Matteo Salvini a Isernia è essenziale per capire il senso delle sue parole. E' una ...

Salvini snobba Casellati e fa uno sgarbo anche al Capo dello Stato e alla democrazia. Ma c'è dell'altro : "Una scelta politica" E "non si tratta di un contrattempo, ma di una scelta politica", spiega il commentatore. Il problema è che "Salvini ha bisogno di alimentare il suo populismo con continui atti ...

"Anche Salvini dice qualcosa di intelligente. Condivisibile sua posizione contro guerra - che è idea folle" : È "Condivisibile" la posizione di Matteo Salvini di contrarietà alla guerra in Siria: "Sono contento di vedere che anche lui dice qualcosa di intelligente. Molto meglio questa posizione contro la guerra che non quelle contro i migranti". Lo dice il fondatore di Emergency Gino Strada a Circo Massimo, su Radio Capital."Dopo i raid dei giorni scorsi, però, Strada avverte che "il rischio di finire in un'altra guerra c'è, ...

Gino Strada : «Anche Salvini dice qualcosa di intelligente sulla Siria» : «condivisibile» la posizione di Matteo Salvini di contrarietà alla guerra in Siria: «Sono contento di vedere che anche lui dice qualcosa di intelligente. Molto meglio questa posizione contro la guerra ...

Guerra Di Maio-Salvini sulla Rai Il Fatto 'brucia' i nomi leghisti Anche i 5 Stelle vogliono il Tg1 : Il Fatto Quotidiano apre questa mattina con l'"assalto" della Lega di Matteo Salvini al Tg1. Un lungo articolo per spiegare le mire del Carroccio sull'ammiraglia della televisione di Stato. Con tanto di nome, gradito agli ex padani...

Governo - Di Maio : 'No al centrodestra unito - proposta anche per il Pd'. Salvini : 'Il leader grillino è uno sforzato' : E ha avvertito: 'oggi non c'è spazio per la politica'. Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna. 'Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per ...

Berlusconi scassa il centrodestra : “Con Lega-Meloni fuga imprese e crac banche”. Salvini : “Lui stesso livello di Di Battista” : Le consultazioni al Quirinale con la delegazione unica hanno avuto un effetto solo sulla coalizione del centrodestra: Salvini e Berlusconi sono quasi al punto di urlarsi contro. Fuori dalla Sala della Vetrata Salvini aveva scandito: “Abbiamo trovato una condivisione invidiabile e indiviata dalle altre forze politiche stanno animatamente discutendo al loro interno”. Nel giorno in cui è maturata la crisi siriana si può dire che è ...

DI MAIO E Salvini COME "I BARI" DI CARAVAGGIO/ Street art - terza opera : nelle altre e c'è anche Giorgia Meloni : Per le vie di Roma è apparsa una nuova opera di Street art: Luigi Di MAIO e Matteo SALVINI diventano "I bari" di CARAVAGGIO e truffano Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:37:00 GMT)

Salvini : "Anche FI al governo". I VIDEOMa Di Maio : "Passo di lato di Silvio" : Il Centrodestra conferma la sua unità dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini legge una dichiarazione concordata con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni

Matteo Salvini attacca : 'Governiamo anche da soli' : Di Maio rischia isolamento Video : Le formazioni politiche sono ormai pronte a un nuovo giro di consultazioni, il centrodestra come noto salira' al colle unito, Luigi #Di Maio invece continua nella sua politica ostruzionistica nei confronti di Silvio Berlusconi. Ma le cose, in un periodo convulso e di incertezze mutano in fretta, e Di Maio potrebbe finire per pagare l'inesperienza nell'arte del compromesso, una componente fondamentale in politica, specialmente a livello