Salute | giornata di sport per attenzione sui malati di Parkinson

Giornata per la Salute delle donne - Mattarella : 'Puntare sulla cultura della prevenzione' : La ricerca consente di aprire nuovi orizzonti orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure e stimolando lo studio delle principali patologie che colpiscono il mondo ...

Il lato 'rosa' dell'urologia. Domani alla Giornata Salute Donna : Roma, 20 apr. , askanews, Sono molte le malattie urologiche che colpiscono la Donna, dalla calcolosi urinaria alla cistite, dall'incontinenza urinaria da sforzo al tumore della vescica. Con numeri da '...

Giornata nazionale Salute della donna : 190 ospedali con bollino rosa : Per la Giornata nazionale della salute della donna, nella settimana dal 16 al 22 aprile, visite gratuite 190 ospedali del Network bollino rosa.

Oggi si celebra la Giornata mondiale della Salute - Lorenzin : il nostro Paese tra i migliori al mondo : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). “In questa ricorrenza vale la pena ricordare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che proprio quest’anno compie 40 anni, cosi’ come lo ...

Giornata Mondiale della Salute : cresce il cibo sano a domicilio con +123% di consumi a livello nazionale : Il food delivery è sempre più vario e ricco di possibilità per tutti coloro che hanno diete alimentari particolari o amano semplicemente mangiare sano, mantenendosi in forma senza rinunciare però al piacere e al gusto. Un’esigenza che sta crescendo tra gli Italiani come emerge dall’osservatorio Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, secondo cui le richieste di healthy food sono cresciute ...

Giornata Mondiale Salute - il messaggio dell’OMS : copertura per tutti - ovunque : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). Ed è proprio questa la mission che la Rete Internazionale dei 33 Istituti Pasteur in tutto il mondo condivide con l’OMS, con la quale nel 2012 ha siglato un accordo di cooperazione per la ...

Giornata Mondiale della Sanità - 15 bufale sulla Salute : sulla salute si è detto tutto e il contrario di tutto. I vaccini fanno male, le trasfusioni non sono sicure, gli psicofarmaci creano dipendenza, in gravidanza bisogna mangiare per due e molto, molto altro che riguarda salute, alimentazione, stili di vita, infanzia, ricerca e gravidanza. Falsi miti e credenze popolari alimentati da bufale e cattiva informazione. Un pericolo serio quello delle bufale, perchè l’abitudine di consultare la rete ...

Giornata Mondiale della Salute - lo ribadiamo : «I vaccini salvano la vita» : I vaccini salvano la vita, lo ribadisce il mondo della scienza e della medicina in occasione della Giornata Mondiale della Salute, che si celebra il 7 aprile. «Universal health coverage: everyone, everywhere» (Copertura sanitaria universale per tutti e dovunque) è il messaggio lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), insieme alla campagna Health for All (Salute per tutti). Un obiettivo raggiungibile grazie ai vaccini e al ...

Giornata Mondiale della Salute - Fondazione Barilla : “La Salute parte dalla tavola. Nel bacino del Mediterraneo si vive più a lungo” : Nel bacino del Mediterraneo si vive a lungo (e in salute), ma sarà ancora così per molto? Secondo un recente studio inglese, che ha monitorato per 10 anni la salute di 5 mila persone, la Dieta Mediterranea sarebbe in grado di rallentare l’invecchiamento del DNA[1]. Inoltre, secondo numerosi studi, l’adozione di questa dieta ha contribuito, nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a garantire ai suoi abitanti una vita sana e longeva (si ...

Giornata nazionale per la Salute donna : visite gratuite a Catania : “Giornata nazionale per la salute della donna” all'ospedale Cannizzaro di Catania. Bollino rosa dal 16 al 22 visite gratuite. Al via le prenotazioni

Salute - endometriosi : ne soffre il 10-15% delle donne - sabato la Giornata Mondiale : In tutto il mondo, Marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi che quest’anno culminerà sabato 24 con la Giornata Mondiale, istituita per sensibilizzare la popolazione sulla malattia. Si stima che l’endometriosi colpisca circa il 10-15% delle donne in età fertile – 3 milioni i casi solo in Italia – con un enorme ritardo nella diagnosi che mediamente arriva dopo 7 anni, generalmente nella fascia d’età tra i 25 e i 35 anni. E’ una ...