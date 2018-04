Salah ispira la cinquina | ma Dzeko e un rigore tengono viva la Roma

ilgiornale

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Avere un tridente da 89 gol a stagione è un'arma che nessuna squadra può vantare. Ma laeuropea ha orgoglio e risorse insperate che tira fuori però troppo tardi e quando gli avversari dimostrano di avere la pancia piena.che timbra un altro cartellino in Champions e Perotti tornato implacabile dal dischetto dopo qualche colpo a vuoto sono l'appiglio a cui attaccarsi per il ritorno. La macchina da guerra del Liverpool stava infatti demolendo lain una notte che aveva fatto rivedere i fantasmi di quella amarissima undici anni fa a Manchester, appena 60 miglia da qui. Poi un finale incredibile, nel quale la truppa di Di Francesco segna due gol e riduce il passivo diventato un fardello pesante per il secondo round all'Olimpico, lasciando aperto un piccolissimo spiraglio per la gara del 2 maggio. Naturalmente servirà un'altra impresa stile Barcellona, un'altra notte di quelle ...