superguidatv

: RT @99per100: Vota la migliore SERIE TELEVISIVA 2017 DRAMMATICO ?????????? Scegli la tua preferita tra: 1? House of Cards - Gli intrighi del po… - 99per100 : RT @99per100: Vota la migliore SERIE TELEVISIVA 2017 DRAMMATICO ?????????? Scegli la tua preferita tra: 1? House of Cards - Gli intrighi del po… - SuperGuidaTV : Rosy Abate 2, al via le riprese della serie con Giulia Michelini #rosyabate @giuliamichelin8… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Cominciano a giugno leseconda stagione di– La2, la fiction campione di ascolti di Canale 5 conLa regina di Palermo sta per tornare. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblicoprima stagione di– La, è tutto pronto per il primo ciak dei nuovissimi episodi. L’attesa è davvero spasmodica per laspin-off di Squadra Antimafia.– La2:tra Roma, Napoli e Palermo Al via dal prossimo mese di giugno ledi2, la seconda stagioneprodotta da Taodue di Pietro Valsecchi e diretta da Beniamino Catena. Il personaggio disi conferma un successo senza precedenti. Sono più di 5 i milioni di telespettatori che hanno seguito la prima stagione. Numeri da capogiro che hanno spinto Mediaset a convincere laa rivestire ...