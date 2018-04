it.sputniknews

: Rossiya Segodnya dà il via alla distribuzione del nastro di San Giorgio - sputnik_italia : Rossiya Segodnya dà il via alla distribuzione del nastro di San Giorgio -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Ottenere ildi Sansi può anche in Italia a Roma: presso l'Ambasciata di Russia in Italia , Via Gaeta, 5, e presso il Centro russo della scienza e cultura , Piazza Benedetto Cairoli, 6,...