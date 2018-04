Roma | Monchi | ' Io ho venduto Salah | ma per i vincoli Uefa'

Liverpool-Roma - il retroscena di Monchi su Salah : “costretto a venderlo” : Liverpool-Roma, si è disputato ieri il match valido per l’andata della semifinale di Champions League, grande prestazione da parte di Salah, 5-2 il risultato. Ecco le parole di Monchi proprio sulla cessione dell’egiziano in estate: “è vero, ho venduto Salah, ma costretto dai vincoli Uefa. L’anno scorso siamo stati costretti a cederlo entro il 30 giugno e se non lo avessimo fatto oggi non saremmo in semifinale”, ha ...

Roma - Monchi : 'Eravamo morti e poi abbiamo ritrovato vita' : Così Monchi, ds della Roma, a Premium sport, dopo il ko della Roma a Liverpool. 'C'è da dire che i nostri giocatori hanno già rimontato e sono preparati per questo tipo di imprese - prosegue -. ...

Roma - Monchi : 'Importanti atteggiamento e mentalità. Ci sarà anche ritorno all'Olimpico' : Cengiz si approccia ora al mondo del calcio, Momo è un giocatore fatto'. SUL SUO LAVORO - ' Si è detto molte volte che sono un ds speciale. Mi piace caricare la gente sui social, perché i tifosi ...

Champions League : la Roma e Monchi vogliono la finale - : L'esperienza è la madre di tutta la scienza ". Il dirigente spagnolo ha poi aggiunto: " Noi ora abbiamo accumulato una esperienza importante. Io sono ambizioso, ma credo che se all'inizio della ...

Roma - il ds Monchi : 'Meglio terzi che in finale. Non scarto Balotelli. E su Dzeko...' : "Non ho mai giocato ad Anfield, ma l'ultima finale che ho vinto col Siviglia è stata proprio contro i Reds. Per me sarà un debutto. Rivedrò Salah e ci saluteremo carinamente, ma non ho un grande ...

Roma - Monchi : 'Un anno dopo la mia Roma' : Si definisce matto. Matto come maniaco. Cioè maniaco nel lavoro. Puntiglioso, esigente. 'Sono ambizioso, mi piacciono i fatti non le parole. La gente è stufa delle parole'. Monchi racconta la sua ...

Monchi : 'Il calcio e la Roma : il mio pazzo mondo' : Forse il miglior allenatore del mondo non potrebbe lavorare con me se non ci fosse sintonia. Per questo era importante capire la sinergia tra noi. C'è stata dal primo momento. Se non instauro un buon ...

Roma - Monchi : 'Schick ha la fiducia di tutti. Mercato? Sappiamo già cosa fare' : Il ds della Roma Monchi parla a Premium Sport prima della sfida con la Spal: 'Liverpool? Saranno due gare importanti, ma dobbiamo dimenticarle e stare attenti qui al campionato. Non possiamo dimenticare che il campionato è quello più ...

Monchi - sì a Roma 5/a se vince Champions : ANSA, - Roma, 18 APR - "Accetterei un quinto posto in campionato in cambio della finale di Champions? Sì, ma solo se la finale di Champions la vinciamo". Così il ds della Roma, Monchi, risponde ad una ...

Roma - Monchi : 'Accetterei il quinto posto in campionato solo in cambio della vittoria della Champions' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'La fila che i tifosi hanno fatto per prendere i biglietti per il Liverpool ci rende orgogliosi: abbiamo la possibilità di fare felici tante ...

Monchi carica la Roma : 'Contro la Lazio non possiamo fallire' : Roma - 'Domani in campo dobbiamo essere lo specchio dei nostri tifosi, incarnare lo stesso amore e lo stesso attaccamento ai nostri colori: il giallo e il rosso. Domani dobbiamo essere 11 giocatori ...

Sorteggio Champions League - Liverpool-Roma : Monchi commenta così : Sorteggio Champions League, il commento di Monchi – “Sembra una opportunità perfetta: trovare quella felicità che quell’anno non ci fu, ma sarà difficile. Abbiamo davanti a noi una squadra fortissima, che ha eliminato il Manchester City ma ora dobbiamo pensare a noi stessi, continuare quello che abbiamo fatto contro il Barcellona e andare avanti per la nostra strada”. Sono le parole del direttore sportivo della Roma ...