Roma | l' hai già fatto | l' approccio era giusto e il Liverpool prende gol | miracolo

Spal - Viviani : 'Roma mia - perchè m'hai abbandonato?' : FERRARA Innamorato perso della sua ex, la Roma, Federico Viviani. E oggi la affronterà con la Spal... 'L'anno scorso ho giocato contro la Roma all'Olimpico per la prima volta, quando ero al Bologna. ...

Giallini : "Roma - hai un De Rossi rock". Germano : "Schick - comparsa costosa" : Io mi sono documentato bene sia sul mondo dei ricchi che su quello degli ultimi. Ho trovato grande energia in entrambe le situazioni". Anche per Germano è stata un'occasione di crescita? "Sia io che ...

Mihail : il fenomeno musicale dell’anno in Romania alla conquista dell’Italia : Who You Are” è il singolo di debutto internazionale di Mihail, considerato il fenomeno musicale dell’anno in Romania, dove è stato già consacrato Miglior Voce Maschile (Radio Awards), e Miglior Nuovo Artista (Media Music Awards). In vetta alla classifica airplay per 9 settimane consecutive, top 10 su Shazam, e #1 su iTunes, il brano sta decollando anche in Francia, Germania, e Spagna (dove è entrato nella autorevole lista Los 40), mentre il ...

Arte dopoguerra a Roma sbarca a Shanghai : Roma, 11 MAR - Gli artisti del dopoguerra a Roma sono i protagonisti di una mostra a cura del suo ideatore Germano Celant, che la Fondazione Prada porterà in Cina, negli spazi di Prada Rong Zhai di ...

Ultimo vince Sanremo ma a Roma non lo fanno entrare in un locale : 'Hai la tuta' : È stato il trionfatore di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Eppure Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, non è riuscito a entrare in un locale della Capitale, sulla Nomentana. 'Ci hanno detto che ...

Teo Mammucari e Thais Wiggers sono tornati insieme?/ Abbracci - sorrisi e carezze nel centro di Roma : Tra Thais Wiggers e Teo Mammucari è scoppiato nuovamente l'amore? Le foto mostrano una serenità 'sospetta' tra l'ex velina ed il conduttore de Le Iene. C'è lo zampino della figlia Julia?