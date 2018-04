Roma | guasto elettrico a Termini | riaperta la stazione della Metro A e B

Guasto alla rete elettrica : ritardi sui treni Roma-Fiumicino : Dalle 20.10 traffico ferroviario rallentato sulla linea FL1, Fara Sabina- Roma-Fiumicino Aeroporto, per un problema alla linea elettrica fra Roma Ostiense e Ponte Galeria. Si segnalano ritardi fino a 90 minuti per i treni in viaggio. Un convoglio metropolitano e un Leonardo express sono fermi. Lo comunica trenitalia. E’ in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario, previsto il trasbordo dai treni fermi (in tutto sono coinvolte 275 ...

Eurocontrol - guasto ai computer - caos traffico aereo/ Sistemi bloccati - ma a Roma e Milano nessun problema : Eurocontrol, guasto ai computer, caos traffico aereo: l'agenzia che gestisce i voli UE costretta ad annunciare ritardi su migliaia di voli. Non ci sono conseguenze di sicurezza.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:42:00 GMT)

RFI : guasto Roma Termini causato da software fornitore esterno : Teleborsa, - Il guasto tecnico di stamattina a Roma Termini è stato causato dal malfunzionamento del software di Ansaldo STS, Gruppo Hitachi, che gestisce la circolazione ferroviaria nel nodo ...

RFI : guasto Roma Termini causato da software fornitore esterno : Il guasto tecnico di stamattina a Roma Termini è stato causato dal malfunzionamento del software di Ansaldo STS , Gruppo Hitachi, che gestisce la circolazione ferroviaria nel nodo capitolino. L'...

Roma - guasto elettronico a stazione Roma Termini : ritardi dei treni fino a 60 minuti : Un guasto all’apparato elettronico che regola la circolazione dei treni, ha causato alcuni disagi alla stazione Termini di Roma. I ritardi accumulati erano arrivati ad un massimo di 60 minuti. La situazione però, spiega FS, è in via di miglioramento. Per quanto riguarda i convogli regionali la situazione si sta progressivamente normalizzando, anche se alcuni treni segnano ancora anche 45 minuti di ritardo. L'articolo Roma, guasto ...

Roma - guasto a stazione Termini : un’ora di ritardo sui treni per il Nord : La causa dei disagi sarebbe un malfunzionamento del sistema elettrico. Per Milano 45 minuti di ritardo. Accumulati altri slittamenti nelle partenze

Romania : guasto alla centrale nucleare di Cernavoda - spento un reattore : Questa mattina un guasto è stato segnalato presso la centrale nucleare di Cernavoda, nel sud est della Romania: “nuclearelectrica”, la società che gestisce lo stabilimento, ha spiegato in una nota che “l’unità 2 è stata scollegata automaticamente dal sistema elettrico nazionale a seguito di un malfunzionamento nel sistema elettrico e non in un processo nucleare“. “Gli specialisti stanno studiando le cause e ...

Guasto alla linea elettrica : treni Napoli-Roma con due ore di ritardo : Disagi per i collegamenti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Dal primo pomeriggio un problema alla linea elettrica sta causando rallentamenti al traffico ferroviario. Il Guasto si...