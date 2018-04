Roma | De Rossi | “nulla è impossibile”

Roma - De Rossi : 'Abbiamo il dovere di provarci'. Florenzi : 'Non ci hanno ucciso' : LIVERPOOL - Un'altra serata complicata per la Roma dopo gli 'schiaffi' del Camp Nou. Anche se stavolta la sensazione è stata quella di una squadra nettamente inferiore al Liverpool , a tratti ...

Champions - Liverpool-Roma 5-2 : giallorossi travolti da Salah - Firmino e Manè : Nella semifinale di andata ad Anfield, i Reds incantano col trio d'attacco. Nel finale accorciano Dzeko e Perotti su rigore

Champions league - Liverpool-Roma 5-2 : i giallorossi costretti all'impresa : Liverpool-Roma 5-2 nella semifinale di andata di Champions league. I gol di Salah al 36' e al 46', Manè al 55', Firmino al 60' e al 68', Dzeko all'80' e Perotti su rigore all'85'.

Liverpool-Roma risultato : ad Anfield finisce 5-2 per i Reds. Doppietta di Salah. I giallorossi si svegliano solo nel finale : E’ successo quello che tutti i tifosi giallorossi, ripetendolo, avevano cercato di esorcizzare. L’ha decisa Mohamed Salah. Ma il Liverpool è stato molto di più del suo uomo da due gol e due assist stupendi. Come la Roma è stata infinitamente più piccola di quella vista nei quarti di finale magici contro il Barcellona. Ad Anfield è finita 5-2 per i Reds. Ha sbagliato Eusebio Di Francesco a pensare di poter sfidare Jürgen Klopp sul suo terreno. ...

Liverpool-Roma 5-2 - Salah travolge il suo passato ma i giallorossi sono ancora vivi : LIVERPOOL - Troppo elettrico e affamato di emozioni il Liverpool, troppo fragile psicologicamente e tatticamente la Roma. La gara d'andata della semifinale si rivela per 70 minuti una lectio ...

Liverpool-Roma risultato : ad Anfield finisce 5-2 per i Reds. I giallorossi si svegliano solo nel finale : E’ successo quello che tutti i tifosi giallorossi, ripetendolo, avevano cercato di esorcizzare. L’ha decisa Mohamed Salah. Ma il Liverpool è stato molto di più del suo uomo da due gol e due assist stupendi. Come la Roma è stata infinitamente più piccola di quella vista nei quarti di finale magici contro il Barcellona. Ad Anfield è finita 5-2 per i Reds. Ha sbagliato Eusebio Di Francesco a pensare di poter sfidare Jürgen Klopp sul suo terreno. ...

Liverpool-Roma 5-2 - semifinale Champions League : i giallorossi reagiscono nel finale - serve la rimonta all’Olimpico : Una serata a due facce: prima l’umiliazione totale, poi la reazione che lascia viva qualche timida speranza. La Roma viene sconfitta dal Liverpool per 5-2 nell’andata delle semifinali della Champions League 2018: i Reds si impongono ad Anfield e fanno un passo importante verso la finale di Kiev contro la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco. I giallorossi cercheranno una nuova rimonta all’Olimpico tra otto giorni: dopo il ...

Liverpool Roma 5-2. Salah mattatore - ai giallorossi serve un altro miracolo al ritorno : Un Liverpool travolgente, trascinato da Mohammed Salah, imprendibile per la difesa della Roma. Ma anche due gol nel finale che lasciano ancora la speranza di ribaltare il risultato nella partita di ritorno, allo Stadio Olimpico. Ad Anfield Road c'è stato tanto Liverpool, un 5-2 che proietta i reds a un passo dalla finale di Kiev. Ma la Roma che ha abbattuto il Barcellona può sperare in un nuovo miracolo.La partita ha vissuto ...

Liverpool-Roma 5-2 : giallorossi a lezione di inglese - Dzeko e Perotti tengono vivo il sogno : Nella semifinale di andata di Champions League la Roma perde contro il Liverpool in trasferta (5-2). In gol Salah, ancora Salah, Mané, Firmino per due volte, Dzeko e Perotti su calcio di...

LIVE Pagelle Liverpool-Roma - semifinale Champions League in DIRETTA : notte magica per i giallorossi ad Anfield Road : Calcio d'inizio alle ore 20.45

LIVE Pagelle Liverpool-Roma - semifinale Champions League in DIRETTA : notte magica per i giallorossi ad Anfield Road : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di LIVErpool-Roma, sfida valevole per l’andata della semifinale di Champions League. Una notte che la società giallorossa aspetta da 34 anni, da quel 1984 che vide la Roma arrivare fino all’ultimo atto dell’allora Coppa Campioni e perdere ai calci di rigore all’Olimpico proprio contro il LIVErpool. Il sorteggio ha dato la possibilità alla squadra di Di Francesco di ...

La Roma nella casa del Liverpool : l’impresa dei giallorossi a 6 - 95 su NetBet : La grande serata della Roma è finalmente arrivata: questa sera la formazione di Di Francesco affronta ad Anfield Road il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League con l’obiettivo di tornare dalla trasferta inglese con un risultato positivo per poi giocarsi tutto tra una settimana all’Olimpico. I tifosi sognano di riscattarsi dopo la sconfitta […] L'articolo La Roma nella casa del Liverpool: l’impresa dei ...

