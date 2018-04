Rolls-Royce Phantom - Come va la nuova regina della Casa inglese

Rolls-Royce Dawn e Wraith - Diamanti e carbonio per le Adamas : Si ispira ai Diamanti la prima Black Badge Collection della Rolls-Royce, la Adamas, un allestimento esclusivo che sarà disponibile su 30 Dawn e 40 Wraith. Le pietre preziose saranno affiancate da esclusive finiture di fibra di carbonio e da materiali pregiati pensati per creare un ambiente estremamente sofisticato pensato per "chi non ha paura di abbracciare una dichiarazione audace e progressista del lusso vero e moderno nella sua forma ...

Rolls-Royce Cullinan - Il prototipo tra le sabbie di Dubai - VIDEO : Dopo i paesaggi della Scozia il Final Challenge Tour della Rolls-Royce Cullinan fa tappa a Dubai. Qui la prima Suv della storia del marchio sfida le dune di sabbia senza risparmiarsi, come dimostrano i passaggi al limite ripresi nel VIDEO ufficiale. Sulle dune senza problemi. La Cullinan affronta la prova passando da una duna all'altra senza apparentemente soffrire della massa e delle dimensioni ragguardevoli: la piattaforma è infatti quella ...

Segnali d'acquisto per Rolls-Royce Holdings : Chiusura del 18 aprile Punta con decisione al rialzo la performance di Rolls-Royce Holdings , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dell'1,07%. Operatività odierna: Lo ...

Positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings : Seduta vivace oggi per Rolls-Royce Holdings , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings ...

Rolls Royce vende L'Orange a Woodward : Teleborsa, - Rolls-Royce alleggerisce la propria scuderia. Il produttore britannico di motori cederà il fornitore di sistemi di iniezione L'Orange a Woodward per 610 milioni di sterline , circa 700 ...

Sviluppi positivi per Rolls-Royce Holdings : Ottima performance per Rolls-Royce Holdings , che scambia in rialzo del 2,10%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa ...

Luminary Collection - 55 Rolls-Royce Wraith con le stelle nell’abitacolo : Al Salone dell’auto di New York, Rolls-Royce ha tolto i veli ad una inedita edizione limitata realizzata da Bespoke, il reparto dedito alla personalizzazione delle vetture, per i propri clienti più esigenti. Si tratta della Wraith Luminary Collection, costruita in soli 55 esemplari e caratterizzata dalla presenza di una serie di lavorazioni ispirate al mondo dell’astronomia. La vettura è speciale fin dalla carrozzeria. Gli esterni, ...

Rolls-Royce Cullinan - Accordo con il National Geographic per il lancio : La Rolls-Royce ha stretto un Accordo con National Geographic per diffondere le anticipazioni relative alla nuova Cullinan. La prima Suv nella storia del marchio inglese sarà protagonista del Final Challenge Tour, che dalle Highlands scozzesi toccherà l'Austria, il Middle East e gli Stati Uniti, chiudendo il triennio di sviluppo e di collaudi.Un tour mondiale con National Geografic. Una troupe di National Geographic, insieme al fotografo Cory ...

Rolls-Royce Cullinan - Sfiorerà i sei metri e supererà i 400 mila euro : "Non credo che una Rolls-Royce possa avere concorrenti dirette, né ne avrà la Cullinan". Una dichiarazione, quella rilasciata a Quattroruote da Peter Schwarzenbauer, membro del cda BMW responsabile per il marchio di lusso inglese, che potrebbe sembrare azzardata, ma che contiene un fondo, consistente, di verità.Più su della Bentayga. Come avevamo anticipato lo scorso gennaio, questa Suv di ultra-lusso non può essere considerata una ...

Ecco la Rolls-Royce più veloce e folle del mondo : Ve la immaginate una Rolls-Royce che scatta da 0 a 200 km/h in 7 secondi? Se avete un po’ di memoria cinematografica, ricorderete di certo “Non c’è due senza quattro”, uno dei film più divertenti di Bud Spencer e Terence Hill, girato a Rio de Janeiro nel 1984. Quando i nostri eroi prendono il posto dei due fratelli Coimbra de la Coronilla (e Azevedo pure…) per proteggerli dai cattivi e scoprono di possedere una Rolls-Royce ...

Allunga il passo Rolls-Royce Holdings : Grande giornata per Rolls-Royce Holdings , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,29%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'...

Scatto rialzista per Rolls-Royce Holdings : Grande giornata per Rolls-Royce Holdings , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,32%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un ...