Rivoluzione Amazon | ora il pacco arriva direttamente nel bagagliaio dell' auto

Blastingnews

: Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Rivoluzione immobiliare. Guida formativa per investitori immobiliari Gius… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Rivoluzione immobiliare. Guida formativa per investitori immobiliari Gius… - top10libri_it : Novità! #8: La dieta della rivoluzione metabolica. Elimina i chili di troppo per sempre Haylie Pomroy (Autore), Ev… - ItaliaStartUp_ : RT @zippylab: Big Data. Una Rivoluzione Che Trasformerà Il Nostro Modo Di Vivere E Già Minaccia La Nostra qui -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) #consegna in ogni luogo, anche nela tua. No, non è l'ultima trovata pubblicitaria per sponsorizzare l'azienda ma il nuovo servizio lanciato dalla societa' di delivery più famosa al mondo che permette ai clienti di ricevere i pacchinela propria. Dopo il servizioKey che permette al corriere di consegnare ildentro casa anche se il proprietario è assente, ora il colosso'e-commerce VIDEO lancia negli USAKey In-Car, che consente all'incaricato di lasciare ildentro l’del cliente. Il servizio è stato testato negli Stati Uniti e i primi clienti, testimonial di un video-promozionale, si dicono molto soddisfatti di aver sperimentato questa nuova modalita' di consegna. L'ultima frontiera'e-commerce Il nuovo servizio di consegna inè una varianteKey, ...