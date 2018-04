Ritrovate le due bambine gemelle di quattro anni scomparse in Friuli 

lastampa

(Di mercoledì 25 aprile 2018) L’urlo liberatorio arriva poco dopo l’1.15 di mercoledì 25 aprile. Accovacciate a duecento metri dalla strada, in un boschetto, appisolate e vicine al pitbull Margot, che le ha vegliate per chissà quanto. Elisabetta e Adele, le due gemelline di 4di Stella di Tarcento, in Friuli, sono statecosì, da un uomo che volontariamente si era...