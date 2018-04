Rilasciato nuovo trailer di Code Vein con le reazioni dei fan

Il nuovo album di Lorenzo Fragola Rilasciato in due versioni : tutte le novità su Bengala : Il nuovo album di Lorenzo Fragola sarà rilasciato in due versioni. A una manciata di giorni dal rilascio della sua prossima espressione discografica, il cantautore catanese ha sciolto le riserve su alcuni dettagli del nuovo lavoro, in arrivo sul mercato il 27 aprile prossimo. Bengala sarà anche presentato con un lungo instore, come annunciato dall'artista, ma sarà presente sul mercato in due versioni, una standard e una deluxe. Carico di ...

Instagram per Windows 10 non è stato abbandonato : Rilasciato un nuovo update : Dopo secoli e secoli finalmente l’applicazione ufficiale di Instagram torna ad aggiornarsi sul Microsoft Store tranquillizzando tutti quegli utenti che temevano un suo abbandono. La nuova versione è numerata 30.1569.12133.0 ed è disponibile al download solo ed esclusivamente per Windows 10, escludendo quindi gli smartphone, con rollout a scaglioni. Il nuovo aggiornamento non è stato accompagnato, come di consuetudine, da nessun changelog ...

The Banner Saga 3 - Rilasciato un nuovo filmato da 30 minuti : In The Banner Saga 3 , i giocatori intraprenderanno il viaggio finale oltre le mura dell'Oscurità per attraversare un mondo totalmente diverso da quelli incontrati in precedenza nella serie. Il gioco ...

Microsoft Outlook per Android : Rilasciato un nuovo aggiornamento : Breve comunicato per informarvi che l’app Microsoft Outlook per Android si è appena aggiornata sul Google Play Store alla versione 2.2.121. Changelog Tutti i messaggi ora vengono visualizzati non compressi nelle conversazioni, con una separazione più netta per agevolarne la lettura. Toccando una conversazione, passerai al punto in cui ti trovavi l’ultima volta. Non dovrai più scorrere per trovare il primo messaggio. Link al ...

Harry Potter : Hogwarts Mystery – Rilasciato un nuovo gameplay trailer : Harry Potter: Hogwarts Mystery dopo il suo annuncio ufficiale si posiziona ai primi posti dei giochi mobile più attesi di quest’anno. I fan possono ora registrarsi su Google Play per essere i primi a sapere quando il gioco sarà disponibile. Jam City ha rilasciato inoltre il secondo trailer ufficiale, il titolo prodotto sotto la licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment e sviluppato da Jam City verrà rilasciato per dispositivi ...