Ricorrenza 25 aprile | il sindaco presiede le manifestazioni in Centro storico

liveune.venezia

: #FestadelBòcolo. Il 25 Aprile a Venezia si festeggia San Marco, patrono della città. In questa ricorrenza la tradiz… - renatobrunetta : #FestadelBòcolo. Il 25 Aprile a Venezia si festeggia San Marco, patrono della città. In questa ricorrenza la tradiz… - ldelnegro2 : RT @EzioSavasta: #25Aprile - Liberazione dal vecchio e nuovo #fascismo e #razzismo. Ricorrenza che davanti a rigurgiti fascisti e nazisti c… - GRonchieri : Dedicato a tutti quelli che continuano a negare l’importanza della ricorrenza del 25 Aprile. Se ne facciano una ra… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Una festa di speranza ancor più per i giovani che devono trovare la forza e l'esempio per battersi per un mondo migliore, fatto di lavoro, di opportunità e di sicurezza." Sono state molto ...