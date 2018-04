Ricordate Salvo del GF1? Ha sganciato una bomba Il pizzaiolo che ha partecipato alla

caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 aprile 2018) State seguendo il Grande Fratello 15? Allora vi siete resi conto che questa edizione è iniziata bella movimentata… Già ci sono state discussioni, già ci sono stati primi baci, “avvicinamenti” proibiti (ci riferiamo all’amicizia sbocciata tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric); qualcuno ha già detto di voler lasciare la casa; Striscia ha scatenato il sospetto che un concorrente in gara abbia un telefono; Aida Nizar ha avuto un malore che l’ha portata a vomitare nel lavandino del bagno generando il caos tra gli altri ragazzi. Per di più, Vladimir Luxuria,fine della seconda diretta, ha scritto un tweet che ha insinuato il dubbio che un concorrente – che si è dichiarato etero – sia in realtà omosessuale. “Perché c’è ancora chi si vanta solo di aver avuto migliaia di donne e si vergogna di dire che è andato a letto anche con gli uomini? #5” scrive ...