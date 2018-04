Reporter senza frontiere | Italia al 46° posto per la libertà di stampa Preoccupano

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 aprile 2018) In"numerosi addetti dell'informazione sono sempre più preoccupati a causa della recente vittoria alle elezioni legislative di un partito, il Movimento 5 Stelle, che ha spesso condannato laper il suo lavoro e che non esita a comunicare pubblicamente l'identità dei giornalisti che lo disturbano". È quanto si sottolinea nel rapporto 2018 dis sanss.L'è al 46monella classifica sulla libertà di, sempre staccata dai maggiori partner Ue ma comunque in miglioramento rispetto allo scorso anno quando era 52ma. Dal World Press Freedom Index emerge che il nostro Paese ha un coefficiente sulle limitazioni alla libertà per i media di 24,12 (era 26,26), appena più alto di quello degli Stati Uniti (23,73) che si collocano subito prima al 45mo."Una decina di giornalistini - evidenzia il ...