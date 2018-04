Renzi rafforza il no al M5s | fondativo di un nuovo inizio I suoi | se la

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Alla vigilia del secondo giro di consultazioni di Roberto Fico con il Pd, Matteochiude il 'forno democratico'. Lo fa a Firenze, dove passa il 25 aprile in piazza, partecipa alle celebrazioni per il 25 aprile e, bici al seguito, ne approfitta per chiacchierare con i passanti sull'ipotesi di un accordo di governo con il M5s. Il sondaggio improvvisato non ha naturalmente valore scientifico, ma per il segretario dimissionario contiene tanta valenza politica. Pur continuando a osservare silenzio sulle trattative sul governo, oggi da Firenzesi sente moltoto nel suo no ai pentastellati: un passaggio che si annuncia sempre più decisivo per i rapporti di forza nel Pd.infatti non cede. Anzi: questa discussione sta diventando il suo ''. Un modo per tornare in scena nel partito o con unpercorso politico, chissà. Mette persino in conto ...