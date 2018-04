Renzi invoca “un giorno di riflessione” Poi in piazza a Firenze provoca i passanti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Aveva iniziato la giornata con un Tweet cheva “una giornata di riflessione senza polemiche” per festeggiare il 25 aprile. E’ finita che, durante le celebrazioni davanti a Palazzo Vecchio, si è messo are ichiedendo: “Vi piacerebbe un governo del Pd con i 5 stelle?”. L’ex segretario e leader Pd Matteo, come racconta l’agenzia Ansa, passeggiando con la bicicletta a mano tra Palazzo Vecchio edella Signoria aha deciso di rivolgere direttamente ai concittadini l’opinione sul futuro del Partito democratico. E, raccontano, c’è chi ha risposto in favore dell’autonomia del Pd. E chi invece gli ha semplicemente sorriso incredulo. Lui ha deciso di non dare nessuna opinione in proposito. L’ex segretario è accusato da più parti di essere il vero regista delle opposizioni dentro il Pd al ...