Renzi in piazza della Signoria | Vi piacerebbe un governo Pd-M5S?

Matteo Renzi sonda la piazza a Firenze : "Vorreste un governo con i 5 stelle?" : Informale iniziativa dell'ex premier Matteo Renzi, adesso senatore del Pd, in piazza della Signoria a Firenze dove in modo empirico ha voluto sondare i pareri di chi si avvicinava per salutarlo. "Vi piacerebbe un governo del Pd con i Cinquestelle?", è stata in buona sostanza la domanda che Renzi ha rivolto a passanti, simpatizzanti del Pd, davanti a Palazzo Vecchio, senza però sbilanciarsi in prima persona. C'è chi ha ...

Governo Pd-5 Stelle - la battuta al veleno di Renzi : dove piazzano Boschi - Lotti e Carrai : Settimana prossima, forse, chissà, avremo un Governo Lega-5 Stelle, ma fino a stamattina era tornata prepotentemente in auge l'ipotesi di un rientro del pd nella trattativa per il Governo. E i ...

M5S - Buffagni : 'A Saipem piazzano gli ultimi Renziani' : Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del paese: nessuno sogni di non tenerne conto, a partire da Saipem e Cdp perché lo sviluppo del paese passa da questi nodi fondamentali'. Ma anche ...

M5S - Buffagni : 'A Saipem piazzano gli ultimi Renziani' : Ma anche Andrea Roventini, il ministro dell'Economia che vorrebbe Luigi Di Maio se diventasse premier aveva mandato segnali in questa direzione. Il professore della Sant'Anna di Pisa aveva auspicato ...

Per spiazzare Renzi i dirigenti tentati dal governo di scopo : Servirebbero i gruppi Pd al completo, senza defezioni, per tenere in vita una simile creatura politica. Ma molti eletti, tra chi fa capo a Renzi, dicono già esplicitamente che non voterebbero quel ...

Fare l'accordo Pd-M5s e rimpiazzare Renzi. Cosa ne pensa (e scrive) Carlo Calenda : Non sarà Carlo Calenda a pilotare un Pd in caduta libera verso l'alleanza con i 5 stelle. Lo scenario di un'intesa era emerso già poche ore dopo la chiusura dei seggi, quando gli exit poll parlavano di una vittoria incontestabile di M5s e di una rivoluzione nella leadership nel centrodestra. E se la formazione di un governo Pd-M5s era passata dall'inverosimiglianza ...

Nevicata a Firenze - Renzi non chiuderà la campagna in piazza : Roma, 1 mar. , askanews, - La chiusura della campagna elettorale del segretario Pd Matteo Renzi, domani sera alle 21, si terrà alla sala Obihall e non più come previsto in piazzale Michelangelo, "a ...