Reja | ' Il Napoli sta bene anche mentalmente'

raisport.rai

: Reja: ''Sarri straordinario, il Napoli mi fa divertire. Scudetto? Ho risposto cosi' ai tifosi'' - areanapoliit : Reja: ''Sarri straordinario, il Napoli mi fa divertire. Scudetto? Ho risposto cosi' ai tifosi'' - SiamoPartenopei : Reja: 'Sarri straordinario, il Napoli mi fa divertire. Scudetto? Ho risposto così ai tifosi' - Luca_KTM_Rossi : @pisto_gol @messveneto Invece i tifosi di Torino e Fiorentina che chiedono di perdere per aiutare il Napoli tutto b… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) 'Non dipende soltanto dalmadalla Juve, bisogna vedere come stanno i bianconeri perche' contro la squadra di Sarri li ho visti un po' in affanno, ma la Juventus e' una squadra che quando ...