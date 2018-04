Reggio Emilia | prende a bastonate la postina perché ha suonato alla porta in un orario

Basket : Reggio Emilia-Torino 89-82 : ANSA, - Reggio EMILIA, 23 APR - Sospinta da un precisissimo Markoishvili e da un monumentale Reynolds, la Grissin Bon supera la Fiat Torino, nel posticipo della 27esima giornata, estromettendo di ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Reggio Emilia batte Torino nel posticipo e spera ancora nei playoff : La Grissin Bon Reggio Emilia si è aggiudicata il posticipo della 27a giornata della Serie A contro la Fiat Torino. Un successo per 89-82 griffato soprattutto dallo strapotere di Jalen Reynolds, dominante con 29 punti e 18 rimbalzi. Fondamentale, però, anche il contributo di Manuchar Markoishvili, che ha realizzato 24 punti con 7/7 da tre. La vittoria di stasera consente ai reggiani di tenere vive le speranze di playoff, ridotte oramai al ...

DIRETTA / Reggio Emilia Torino(risultato finale 89-82)streaming video tv : Reynolds trascina Reggio al successo : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 27^ giornata. Ultimo treno playoff al PalaBigi(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:33:00 GMT)

DIRETTA / Reggio Emilia Torino (risultato live 40-42) streaming video e tv : Reynolds trascina gli emiliani : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 27^ giornata. Ultimo treno playoff al PalaBigi(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:05:00 GMT)

DIRETTA / Reggio Emilia Torino (risultato live 18-21) streaming video e tv : Avvio equilibrato al PalaBigi : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 27^ giornata. Ultimo treno playoff al PalaBigi(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:56:00 GMT)

DIRETTA / Reggio Emilia Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A) : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 27^ giornata. Ultimo treno playoff al PalaBigi(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:07:00 GMT)

La celebrazione del 25 aprile a Reggio Emilia : Incontri, conferenze, commemorazioni, visite ai luoghi della Resistenza, spettacoli e proiezione di film. Come ogni anno, a Reggio Emilia e in provincia sono numerosi gli appuntamenti proposti da istituzioni e associazioni per ricordare l'anniversario della Liberazione dal ...

Reggio Emilia Torino/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live - basket Serie A 27giornata - : diretta Reggio Emilia Torino Streaming video e tv: orario, risultato live del match di basket Serie A 27giornata. Ultimo treno playoff al PalaBigi.

Reggio Emilia Torino/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (basket Serie A 27^ giornata) : diretta Reggio Emilia Torino Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 27^ giornata. Ultimo treno playoff al PalaBigi(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Volley : A2 Maschile - Play Out - Lagonegro è salva - Reggio Emilia si porta sul 2-1 : ROMA- I Play Out di A2 Maschile hanno decretato questa sera un'altra sentenza. La Pag Taviano retrocede in Serie B, dopo un sono anno nel massimo campionato, perdendo per la terza volta, la seconda in ...

Reggio Emilia - a 4 anni le trovano alcol nel sangue : nei guai il papà - la zia e la nonna : Tre persone sono state denunciate a Reggio Emilia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni di una bambina di 4 anni. Si stratta della nonna, della zia e del papà della piccola, che la costringevano a bere alcolici mentre si prendevano cura di lei.Continua a leggere

Sassuolo-Fiorentina 0-0 La Diretta A Reggio Emilia tra salvezza ed Europa league : Sassuolo e Fiorentina si sfidano al Mapei stadium di Reggio Emilia nella partita delle ore 18 del sabato: gli Emiliani, grazie alla preziosa vittoria di Verona nella partita di mercoledì scorso, hanno ...

Sassuolo-Fiorentina - dalle 18.00 La Diretta A Reggio Emilia tra salvezza e Europa league : Sassuolo e Fiorentina si sfidano al Mapei stadium di Reggio Emilia nella partita delle ore 18 del sabato: gli Emiliani, grazie alla preziosa vittoria di Verona nella partita di mercoledì scorso, hanno ...

Reggio Emilia - per fare la 'bella vita' riduce la madre in povertà : Reggio Emilia, 20 aprile 2018 " Dopo la scomparsa del padre, alcuni anni fa, invece di trasformarsi in un bravo capofamiglia , ha iniziato a maltrattare la madre convivente, con continue vessazioni ...