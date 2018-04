Red Canzian ha il cancro Video Facebook | ritorno alla musica | un 25 aprile di prove

Red Canzian operato di tumore - tour a rischio? “Ho avuto paura ma tornerò a cantare” : Red Canzian operato di tumore rivela il suo piccolo segreto, quello che lo ha portato su un letto di ospedale solo qualche giorno fa. Passata la paura, per l'ex bassista dei Pooh si apre dunque la stagione dei live che avvierà dal 2 maggio. L'artista ha voluto spiegare quale siano i problemi legati alla sua salute, causati da un melanoma che ha dovuto rimuovere e per il quale ha rischiato di dover saltare le date del tour che ha organizzato ...

Red Canzian : un mago felliniano nel nuovo video “L’impossibile” : Online il video de “L’impossibile”, il nuovo singolo di RED Canzian, già in rotazione radiofonica, estratto dall’ultimo album di inediti, “TESTIMONE DEL TEMPO”. Il video, diretto da Alessandro Carlozzo e Sandro Cisolla, è visibile al seguente link: http://vevo.ly/CMMJpC. Il 4 maggio, invece, uscirà lo speciale 45 giri con doppio lato A “L’impossibile”/”La notte è un’alba”: un’edizione limitata e numerata a 1000 copie contenente un originale ...

L’impossibile è il nuovo singolo di Red Canzian da Testimone del tempo : video e testo : Il nuovo singolo di Red Canzian da Testimone del tempo è L'impossibile. Il brano arriva in radio il 13 aprile e rappresenta il secondo estratto dal disco da solista dell'ex bassista dei Pooh, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto. Già in programma un'edizione limitata del brano, col doppio lato A L'impossibile/La notte è un'alba. Il vinile sarà distribuito in edizione limitata, in mille copie totali, su ...