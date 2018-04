Record di presenze per la Festa di Primavera di Contrada Capodarco

Salone del Mobile - è Record : oltre 430mila presenze. Claudio Luti : "Hanno vinto qualità e creatività" : Come speravo, essendo riconosciuti come manifestazione centrale nel mondo, chi vuole vedere la visione del futuro del design deve prendere l'aereo e venire a Milano. Tutti vogliono esserci, non ...

Salone del mobile 2018 - Record di presenze. “Ma per chi deve lavorare è un caos - troppa gente - non riesci a vedere niente” : Delirante, allucinante, pazzesco. Il mostruoso traffico di persone e mezzi nel capoluogo lombardo durante le giornate del Salone del mobile 2018 e del FuoriSalone è sotto gli occhi di tutti. “C’è troppa gente, un’invasione di cinesi che senza il minimo rispetto fotografano di tutto per copiare, una marea di studenti, e ancora mamme con passeggini. Impossibile per un professionista visitare il Design Week in tranquillità e senza arrabbiarsi”, ...