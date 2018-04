Real | Bale | vorrei giocare di più

MIPIM Awards 2018 : Italia - eccellenza del Real Estate globale : Roma, 6 apr. , askanews, La Real Estate Community si è riunita giovedì sera per festeggiare le eccellenze Italiane, celebrando la triplice vittoria tricolore ai MIPIM Awards 2018. L'evento, promosso ...

Juventus-Real Madrid - probabili formazioni e ultimissime : dubbio Marchisio-Bentancur. Bale dal 1'? : Juventus-Real Madrid, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di stasera tra Juventus e Real Madrid. Massimiliano Allegri è stato molto chiaro alla vigilia: “Servirà una Juventus attenta, concentrata e sempre in partita”. Unico dubbio di formazioni per il tecnico bianconero. Ballottaggio Marchisio-Bentancur per sostituire Pjanic squalificato. Spazio al […] L'articolo ...

Al Real Madrid basta Bale e Benzema : prima della Juventus - finisce 3-0 a Las Palmas : tra poco il report completo... Cronaca Parte meglio il Las Palmas che ci prova subito con le conclusioni di Halilovi e Momo Figueroa , ma la squadra di Paco Jémez non colpisce. Dall'altra parte è Asensio a mangiarsi il gol del ...

Super Bale prima della Juve : Las Palmas-Real Madrid 0-3 : LAS PALMAS , SPAGNA, - A tre giorni dalla sfida Champions con la Juventus , un Real imbottito di rincalzi Supera in scioltezza il Las Palmas . Grande mattatore della serata il dirompente Gareth Bale , ...

Real : Isco e Bale sono rinati. Ramos - Kroos - Modric al top - e Ronaldo... : BARCELLONA - Mentre il quotidiano Marca parla di 'Juve rotta in due' per le 'assenze sicure di Benatia, Pjanic e Alex Sandro' e quelle 'probabili di Khedira e Chiellini', Zinedine Zidane ha superato ...

Liga - tris Real Madrid : Ronaldo-Bale superano il Getafe : TORINO - Ronaldo trascina il Real Madrid alla vittoria contro il Getafe , superato 3-0 al Bernabeu. CR7 è autore di una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Bale . L'attaccante portoghese ...

Real Madrid-Getafe 3-1 - Bale e doppietta di Ronaldo. GOL E HIGHLIGHTS : Real Madrid-Getafe 3-1 24' Bale, 45'+1, 77' Ronaldo , RM, , 66' Portillo , rigore, G, TABELLINO Real Madrid , 4-4-2, : Navas; Carvajal, Nacho Fernandez, Ramos, Hernandez , 65' Marcelo, ; Isco, ...

Real Madrid - Bale verso l’addio : può essere inserito nella trattativa con la Juventus per Dybala : Il Real Madrid sta disputando una stagione altalenante, deludente in campionato con la Liga che può già essere considerata persa, ottimo il percorso invece in Champions League, successo nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Psg. Non rappresenta più un calciatore determinante, l’attaccante Bale, fino a qualche mese fa era considerato un top player per i Blancos, adesso Zidane può anche farne a meno. Per questo motivo si ...

