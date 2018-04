Rapina all' in-store di Sfera Ebbasta | arrestati in 3

Rapinano con pestaggio ad agenzia pratiche auto - carabinieri alla ricerca dei fuggitivi : Chieti - Rapina con pestaggio, ieri sera ad Atessa (Chieti) in un'agenzia di pratiche automobilistiche dove tre uomini a viso coperto hanno fatto irruzione, armati di un cacciavite e di una catena, chiedendo l'incasso. Il titolare ha provato a reagire dicendo di avere poco in cassa ma i tre rapinatori, dopo avere sottratto 500 euro, lo hanno picchiato fuggendo subito dopo. Secondo le indagini il mezzo usato per la fuga sarebbe un ...

La Casa di Carta dalla Rapina alla protesta universitaria - a Napoli il flash mob contro il “caro tasse” (video) : La Casa di Carta continua a suscitare tentativi di emulazione più o meno simbolici in giro per il mondo: se qualche settimana fa c'era stata una rapina ad un bancomat in Cile, con rapinatori travestiti come i personaggi della serie Netflix, a Napoli è andato in scena un flash mob con cui gli studenti della Federico II hanno protestato per i rincari delle tasse universitarie. Prendendo spunto dalla serie cult di Netflix appena rinnovata per ...

Rapina alla Bapr di Vizzini : Vizzini - Oggi pomeriggio lo sportello della Banca Agricola Popolare di Ragusa di Vizzini è stata oggetto di una Rapina. Ad agire due uomini, entrati in azione poco prima delle 15, quando nell'...

La Casa di Carta dalla Rapina alla protesta universitaria - a Napoli il flash mob contro il “caro tasse” : La Casa di Carta continua a suscitare tentativi di emulazione più o meno simbolici in giro per il mondo: se qualche settimana fa c'era stata una rapina ad un bancomat in Cile, con rapinatori travestiti come i personaggi della serie Netflix, a Napoli è andato in scena un flash mob con cui gli studenti della Federico II hanno protestato per i rincari delle tasse universitarie. Prendendo spunto dalla serie cult di Netflix appena rinnovata per ...

Rapina all'Md : nessuna prova a suo carico - assolto giovane brindisino : BRINDISI - E' stato assolto un brindisino di 18 anni , minorenne all'epoca dei fatti, che la sera del 22 novembre 2017 era stato fermato dalla polizia subito dopo una Rapina a mano armata perpetrata ...

Rapinano con pestaggio ad agenzia pratiche auto - carabinieri alla ricerca dei fuggitivi : Chieti - Rapina con pestaggio, ieri sera ad Atessa (Chieti) in un'agenzia di pratiche automobilistiche dove tre uomini a viso coperto hanno fatto irruzione, armati di un cacciavite e di una catena, chiedendo l'incasso. Il titolare ha provato a reagire dicendo di avere poco in cassa ma i tre rapinatori, dopo avere sottratto 500 euro, lo hanno picchiato fuggendo subito dopo. Secondo le indagini il mezzo usato per la fuga sarebbe un ...

Fermo. Rapina alla Farmacia Ciucani : Polizia sulle tracce di un ragazzo e una ragazza : La Rapina è avvenuta nel pomeriggio di oggi intorno alle 16:00 in Viale Trieste a Fermo, nel popoloso quartiere di Santa Caterina, nuovamente colpito da episodi di microcriminalità dopo l'episodio ...

Como : gioca alle slot poi Rapina la sala gioco - arrestato : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Un 35enne è stato arrestato perché ritenuto responsabile di una rapina commessa all'interno di una sala da gioco a Como. E' accaduto la notte scorsa. Poco dopo l'una, la polizia ha ricevuto una richiesta d'aiuto da parte del gestore della sala, il quale ha riferito che

Como : gioca alle slot poi Rapina la sala gioco - arrestato : Milano, 21 apr. (AdnKronos) – Un 35enne è stato arrestato perché ritenuto responsabile di una rapina commessa all’interno di una sala da gioco a Como. E’ accaduto la notte scorsa.Poco dopo l’una, la polizia ha ricevuto una richiesta d’aiuto da parte del gestore della sala, il quale ha riferito che un cliente, dopo aver consumato una birra al bancone e aver giocato per un paio di ore nella saletta dedicata alle slot ...

Ravenna. Rapina alla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna : un ferito : Pomeriggio di terrore nella filiale della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in via Sant’Alberto a Ravenna. Alle 15.30

Rapina alla filiale Credem nel Napoletano : clienti e impiegati presi in ostaggio : PORTICI - È caccia all'uomo in tutto il Napoletano dopo una Rapina alla Credem di piazza San Ciro. Alcuni malviventi si sono introdotti negli uffici della banca e lì, pistole in pugno, hanno tenuto in ...

Rapina alla filiale Credem nel Napoletano : clienti e impiegati presi in ostaggio : PORTICI - È caccia all'uomo in tutto il Napoletano dopo una Rapina alla Credem di piazza San Ciro. Alcuni malviventi si sono introdotti negli uffici della banca e lì, pistole in...

Roma - Rapina alla Centrale Montemartini. Fuga con la cassaforte del museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita

Roma - colpo alla Centrale Montemartini. Rapinatori in fuga con la cassaforte del museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita