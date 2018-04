Rally Argentina 2018 | Sebastien Ogier cerca la fuga in classifica in una corsa che non ha

oasport

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Il Mondialesbarca in Sud America, più precisamente in(clicca qui per programma e tv), per la trentottesima edizione della competizione ed il quinto appuntamento stagionale. Il fine settimana di gare attorno alla città di Cordoba sarà pervaso da una sola e grande domanda: proseguirà il dominio del campione del mondo in carica,? Il portacolori della Ford Fiesta, infatti, ha già conquistato tre dei quattrodisputati ed ingenerale ha un margine di 17 punti sul primo inseguitore, il belga Thierry Neuville, unico in grado di portare via un successo al francese, neldi Svezia. Alle spalle del pilota della Hyundai, tuttavia, c’è il vuoto, dato che l’estone Ott Tanak accusa ben 39 punti dalla vetta, e il norvegese Andreas Mikkelsen 43. Si rischia un monologo in questo? Lo capiremo sin da questo weekend, dato che la ...