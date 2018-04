Quentin Tarantino : 'Il mio prossimo film sarà simile a Pulp Fiction' : Ancora non ha girato una singola scena eppure per Quentin Tarantino il suo prossimo film sarà già da Oscar, compreso gli attori. Intervenuto al CinemaCon a Las Vegas, parlando della nuova pellicola '...

Margot Robbie è in trattative per il prossimo film di Quentin Tarantino : Secondo Deadline Margot Robbie dovrebbe essere nel periodo cruciale della contrattazione per accettare il ruolo di Sharon Tate nel prossimo film di Quentin Tarantino. Margot Robbie dovrà affrontare un ruolo difficile e delicato Il titolo è ‘Once Upon a Time in Hollywood’ ed è ambientato nell’estate del 1969. La storia parla di Rick Dalton, Leonardo Di Caprio, un attore della tv che vuole entrare a far parte del mondo del cinema, dopo aver fatto ...

BARBARA BOUCHET/ La lite con Quentin Tarantino e l'affetto per il figlio Alessandro Borghese (Domenica In) : BARBARA BOUCHET racconta a Domenica In il suo ultimo step professionale: fra pochi giorni sarà al cinema con la sua commedia Metti la nonna nel freezer. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:17:00 GMT)

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD/ Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino : i precedenti dei due : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino: ONCE UPON a TIME in HOLLYWOOD fa debuttare sul grande schermo insieme questi due splendidi attori, in passato protagonisti di un corto.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:15:00 GMT)

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt insieme nel nuovo film di Quentin Tarantino : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Una coppia inedita che per la prima volta apparirà sul grande schermo. Quentin Tarantino li ha scelti per il suo Once upon a time in Hollywood, film in uscita nell’agosto del 2019. Della pellicola si sa ben poco, se non che avrà a che vedere con la storia di Charles Manson. Il regista però sottolinea che non sarà un biopic sulla vita del noto criminale statunitense. DiCaprio dovrebbe interpretare una ex star ...

